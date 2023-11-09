Россия подготовилась к созданию новых мощностей в Казахстане для сборки Lada — Путин
Россия полностью готова к созданию дополнительных мощностей на территории Казахстана для сборки автомобилей Lada. Об этом заявил президент Владимир Путин после проведения переговоров с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. Его процитировал ТАСС.
Путин указал, что два государства приступили к работе над рядом крупных совместных проектов промышленной кооперации, в том числе к производству винил-хлорида и другой химической продукции.
«Ведутся работы по повышению локализации в Казахстане сборки автомобилей Lada», - указал президент России.
Он отметил, что страна готова к углублению данной кооперации и созданию дополнительных мощностей на территории Казахстана.