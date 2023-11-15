Россия не обойдется без сверхзвуковой гражданской авиации — Минтранс
Россия с ее огромными территориями не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации, заявил министр транспорта Виталий Савельев. Его слова привело РИА «Новости».
Глава ведомства подчеркнул, что Россия уже имеет опыт таких разработок. В стране есть все необходимое для создания нового сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.
«Да, эта машина опередила свое время», - добавил Савельев.
Ту-144 представляет собой сверхзвуковой пассажирский самолет, разработанный конструкторским бюро Андрея Туполева в 1960-е годы.
В октябре президент России Владимир Путин и генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев обсудили новые двигатели для военно-транспортной и гражданской авиации. Речь шла о внедряемом ПД-14 и проектируемом ПД-35.
В апреле в стране стартовало создание первого полностью электрического двигателя. Разработкой занялась компания «Эколибри».