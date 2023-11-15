Мосгосстройнадзор провел 167 проверок на строящихся объектах метро Москвы

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За первые 10 месяцев 2023 года Мосгосстройнадзор провел 167 проверок на строящихся объектах московского метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Основное внимание уделяли контролю буровзрывных работ при прокладке тоннелей глубокого заложения. Также инспекторы проверяли состояние наземных зданий и сооружений вблизи строительной площадки.

Комитет будет координировать продление Сокольнической линии до станции «Потапово» и строительство Троицкой линии от ЗИЛ до «Коммунарки». Он проконтролирует возведение дополнительных вестибюлей и переходов на станциях «Авиамоторная», «Электрозаводская», «Текстильщики» и «Каховская» БКЛ, а также электродепо «Аминьевская».

За указанные 10 месяцев инспекторы управления по контролю и надзору за объектами московского метрополитена выявили 2171 нарушение. Подрядчики получили штрафы на сумму более 47,8 миллиона рублей.

Тем временем в столице практически завершили тестирование новой опции карты «Тройка». Благодаря нововведению пассажиры смогут активировать карты через турникеты московского метро.