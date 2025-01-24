24 января 2025, 05:59

Росавиация временно ограничила работу нескольких аэропортов страны

РИА «Новости»
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Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск рейсов нескольких аэропортах страны для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

По его словам, утром, 24 января, ввели временные ограничения ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова.

Он добавил, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее власти временно закрыли аэропорты Домодедово и Жуковский в связи атакой беспилотников. В 2:12 ограничения сняли.

Так, в городском округе Подольск системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, летящих в сторону Москвы. По словам очевидцев, был настолько мощный взрыв, что задрожали окна.

А чуть раньше атаку БПЛА, направлявшихся на Москву, отразили в Коломне и Раменском. По официальным данным обошлось без жертв и повреждений.

Беспилотники Пенза Казань Аэропорт Домодедово Работа Жуковский
22 января 2025, 08:14
Пассажиров предупредили о задержке поездов на Ленинградском направлении ОЖД
Global Look Press
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Пригородные поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) задерживаются. Об этом сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Составы опаздывают из-за технических неполадок.

«Максимальное время опоздания - не более одного часа», - уточнили в МТППК.

Сотрудники железной дороги принимают необходимые меры, чтобы сократить время задержки поездов. В МТППК принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства. Информацию о фактическом движении поездов можно увидеть в приложении РЖД, на сайте компании и по круглосуточному телефону поддержки клиентов: 8-800-775-00-00.

Вечером 21 января на Московской железной дороге произошел сбой. Движение поездов остановилось на Киевском направлении, на участке от Площади Трех Вокзалов до Марьиной Рощи.

Поезда
20 января 2025, 09:25
В России захотели увеличить на треть выплаты по ОСАГО
РИА «Новости»
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Депутаты выступили с предложением увеличить максимальный размер выплат по ОСАГО. Соответствующий законопроект представят в Госдуме 20 января, сообщил RTVI.

В законопроекте предлагается увеличить выплаты в случае причинения вреда жизни и здоровью с нынешних 500 тысяч рублей до 650 тысяч. Если же повреждены только машины, выплаты предлагается повысить с 400 тысяч до 520 тысяч рублей.

«Тарифы при этом живут своей жизнью - растут, а выплаты как будто в заморозке еще с 2014 года», - рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Проект предлагает увеличить страховые суммы на 30%. При этом важно отметить, что данное изменение не должно автоматически привести к увеличению предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и их коэффициентов.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин назвал инициативу Нилова «постепенной историей, которая имеет право на жизнь». По его словам, страховые компании будут активно противостоять таким нововведениям, однако он уверен, что надо двигаться в этом направлении, и оно правильное.

В то же время специалист предложил адаптировать в России опыт Белоруссии в сфере страхования. В этой стране тарифы для водителей разных категорий ниже, а выплаты в белорусских рублях эквивалентны 10 тысячам евро в случае ущерба имуществу и здоровью.

С 27 января 2025 года в России будет расширен тарифный коридор по ОСАГО. Это нововведение позволит страховщикам более точно рассчитывать стоимость полиса. По мнению экспертов, тарифы для «безубыточных водителей» станут ниже, в то время как для клиентов с высоким уровнем риска - повысятся. Изменения коснутся как базовых ставок, так и некоторых коэффициентов, включая территориальный коэффициент для некоторых городов.

Рубль Госдума РФ Депутаты ОСАГО
20 января 2025, 09:08
Движение катеров и паромов приостановили в Севастополе
Unsplash
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В Севастополе приостановили работу паромов и катеров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на городской департамент транспорта.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», - заявили в ведомстве.

Причину такого решения не уточнили. Пассажирам организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно.

Upd: морской пассажирский транспорт возобновил работу, сообщили в дептрансе.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин провел совещание по развитию Крыма. Ранее мероприятие анонсировал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

В начале января в проливе Босфор временно закрыли движение судов - спасатели искали брата и сестру, без вести пропавших в ноябре 2024 года. На тот момент никаких следов исчезнувших в море родственников не нашли.

Крым Севастополь
20 января 2025, 02:59
Минтранс утвердил скидки на детские авиабилеты
РИА «Новости»
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Вступил в силу приказ Минтранса о бесплатном полете для детей до двух лет и со скидкой 50% до 12-летнего возраста. Об этом сообщило РИА «Новости».

Скидка 100% предназначена для детей до двух лет с одним сопровождающим без предоставления места и только на внутренних рейсах. С отдельным местом достанется билет за полцены.

На скидку 50% смогут претендовать также пассажиры в возрасте от двух до 12 лет при наличии гражданства России.

На международные перелеты предусмотрена скидка 90%. Ей смогут воспользоваться дети до двух лет. Исключением станут лишь билеты в бизнес-классе и на субсидированные перевозки. Минтранс также запретил авиакомпаниям сажать детей и родителей не на соседние места.

Сэкономить на путешествиях можно в межсезонье. Основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр сообщил, что в этот период проезд и проживание подешевеет до 40%.

Авиация Минтранс РФ Деньги

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