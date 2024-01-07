Росавиация сообщила об отсутствии самолетов 737 MAX 9 в парках российских авиакомпаний

«В парке российских авиакомпаний нет самолетов MAX 9», - сообщили в ведомстве.

В субботу, 6 января, в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело временный запрет на полеты Boeing 737 MAX 9. Запрет вступил в силу немедленно, так что авиакомпании не могут использовать эти самолеты для перевозки пассажиров.

Эта меру приняли после экстренной посадки борта Alaska Airlines, у которого прямо в полете отвалился кусок фюзеляжа. По данным авиакомпании, у самолета оторвалась панель с иллюминатором и появилась внушительная дыра во фюзеляже. Это привело к разгерметизации пассажирского салона, на борту начались проблемы с давлением. После этого самолет совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. В результате авиапроисшествия никто не пострадал.

В воскресенье, 7 января, эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 временно приостановили в Европе.