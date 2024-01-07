07 января 2024, 23:40

Росавиация сообщила об отсутствии самолетов 737 MAX 9 в парках российских авиакомпаний

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

У российских авиакомпаний нет забракованных самолетов Boeing 737 MAX 9. Об этом РИА «Новости» рассказали в Росавиации.

«В парке российских авиакомпаний нет самолетов MAX 9», - сообщили в ведомстве.

В субботу, 6 января, в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело временный запрет на полеты Boeing 737 MAX 9. Запрет вступил в силу немедленно, так что авиакомпании не могут использовать эти самолеты для перевозки пассажиров.

Эта меру приняли после экстренной посадки борта Alaska Airlines, у которого прямо в полете отвалился кусок фюзеляжа. По данным авиакомпании, у самолета оторвалась панель с иллюминатором и появилась внушительная дыра во фюзеляже. Это привело к разгерметизации пассажирского салона, на борту начались проблемы с давлением. После этого самолет совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. В результате авиапроисшествия никто не пострадал.

В воскресенье, 7 января, эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 временно приостановили в Европе.

США Запреты Европа Самолеты Boeing Авиакомпании
07 января 2024, 22:06
Жители Екатеринбурга купили билеты в несуществующий вагон
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Екатеринбурге 60 человек купили билеты в несуществующий вагон поезда и были вынуждены толпиться в проходах. Об этом сообщил портал Ura.ru со ссылкой на одного из пассажиров.

Неприятная ситуация произошла в поезде «Орлан», который следовал в Челябинск из Екатеринбурга. Часть пассажиров купили билеты в третий вагон, но его попросту не оказалось.

«У нас были места в третьем вагоне „Орлана“, но пришло только два вагона. Сами сотрудники не знают, почему так. Говорят, что, возможно, сломался один вагон. В аналогичную ситуацию попали порядка 60 человек. Пассажирам приходилось толпиться в салоне и занимать чужие места», - рассказал собеседник агентства.

Аналогичная ситуация с поездом «Орлан» произошла во вторник, 2 января. Тогда она чуть не закончилась потасовкой между пассажирами , которые стремились занять сидячие места. Часть людей потребовали от компании вернуть деньги за несуществующие места. В пресс-службе Свердловской пригородной компании объяснили ситуацию технической ошибкой.

Россия Челябинск Екатеринбург Поезда Деньги
07 января 2024, 05:55
Автоэксперт перечислил способы завести машину на сильном морозе
Читайте нас в: Google Новости
Во многие регионы России пришли морозы, из-за чего автовладельцы столкнулись с вопросом, как завести машину. Глава испытательной лаборатории «УслугиАвто» Юрий Пархоменко рассказали «Российской газете» о нескольких способах.

В первую очередь, нужно подготовить машину заранее: заменить масло, поменять свечи. Важно позаботиться об аккумуляторе - проверить его перед похолоданием и при необходимости подзарядить.

Если водитель не успел этого сделать, а морозы уже наступили, то можно «прикурить» у другого автовладельца. В данном случае нужно учесть соответствие с другим аккумулятором - плюс к плюсу и минус к минусу. Пархоменко посоветовал еще один способ - бустеры. Это пусковые устройства, своего рода зарядки для мобильников, но очень мощные.

Некоторые эксперты рекомендуют плеснуть бензин в дизельный двигатель, но Пархоменко предостерег от этого способа. По его словам, есть риск повредить дизельный двигатель и электронику. Керосин в данном случае более безопасен, но его стоит использовать при морозах в -50 градусов, смешивая 50% керосина и 50% дизеля. При меньших морозах пропорции нужно корректировать.

Ранее стало известно об изменении правил сдачи экзаменов на водительские права. Новый регламент начнет действовать с 1 апреля 2024 года.

Бензин Россия Экзамены Машины Водители
06 января 2024, 22:00
Россияне начнут по-новому сдавать экзамены на водительские права
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Обновленный регламент сдачи экзаменов на водительские права вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Проект приказа разработало Министерство внутренних дел РФ, сообщило РИА «Новости».

Согласно новым правилам, число штрафных баллов увеличат с пяти до семи, при наборе которых выставляется оценка «не сдал». Также расширился перечень причин для отказа в допуске к экзаменам.

Например, лица, которые имеют административное наказание за вождение в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования, будут ждать истечения срока данного наказания.

Экзамен или выдачу водительских прав могут приостановить, если в процессе истек срок действия паспорта гражданина РФ или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилями.

Положение о лишении водительских прав россиян , которые не явились по повестке в военкомат, разработали в России в июне 2023 года. Решение об ограничении действия водительского удостоверения сначала поступит в единый реестр воинского учета, а потом в информационную систему ГИБДД.

Экзамены Машины
06 января 2024, 00:22
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом написал Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Сотрудники транспортной безопасности попросили водителей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, сохранять спокойствие. Они призвали владельцев авто слушать объявления и следовать указаниям.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти дронов в акватории Черного моря. До этого система противовоздушной обороны России сбила 37 украинских беспилотников, из которых 36 дронов - в небе над Крымом.

В четверг, 5 января, власти Севастополя включили сигнал воздушной тревоги. В районе Севастопольской и Стрелецкой бухт был виден дым, который военные использовали для маскировки.

Крымский мост Крым Дороги Машины

Новости по теме