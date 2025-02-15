Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск самолетов в трех аэропортах
В аэропортах Владикавказа, Астрахани и Грозного отменили ограничения на выпуск и прием воздушных судов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В 07:00 в субботу временные ограничения ввели в аэропортах Ульяновска, Саратова, Калуги, Грозного, Волгограда, Владикавказа и Астрахани.
Спустя некоторые время ограничения сняли в аэропорту Волгограда и Саратова, в 08:00 запрет отменили в аэропорту Калуги, а в 08:30 - в аэропорту Ульяновска.
«В аэропортах Астрахань (Нариманово) и Грозный (Северный), Владикавказ (Беслан) в 08:45 сняли ограничения на выпуск и прием воздушных судов», - написал Кореняко.
Во время действия ограничений два самолета приземлились на запасных аэродромах: один выполнял рейс во Владикавказ, один - в Астрахань.