Росавиация рекомендовала авиакомпаниям приоритетно обслуживать участников СВО

«Прошу принять меры по обеспечению корректного и внимательного обслуживания в аэропортах и на бортах воздушных судов военнослужащих-участников СВО. С сотрудниками и службами, осуществляющими обслуживание пассажиров в аэропортах и экипажами воздушных судов провести соответствующие инструктажи», - рекомендовало ведомство.

Кроме того, Росавиация попросила авиаперевозчиков предоставить участником СВО приоритет при регистрации на рейсы и прохождении процедуры досмотра, а также исключить случаи некорректного общения персонала с этой категорией пассажиров.

Ведомство предложило авиакомпаниям помогать военнослужащим в перебронировании авиабилетов и предоставлять наиболее комфортные места участникам СВО с ограничениями мобильности.

В начале марта раненного бойца СВО сняли с рейса Москва - Барнаул авиакомпании «Победа», обвинив в курении на борту. При этом датчики дыма не сработали, и окурков тоже не нашли. СК РФ поручил завести уголовное дело по факту нарушения прав пассажира.