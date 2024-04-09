09 апреля 2024, 02:16

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям приоритетно обслуживать участников СВО

РИА «Новости»
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Росавиация разослала рекомендации аэропортам и авиакомпаниям приоритетно обслуживать пассажиров-участников специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило РБК. Информацию изданию подтвердили в двух авиакомпаниях.

«Прошу принять меры по обеспечению корректного и внимательного обслуживания в аэропортах и на бортах воздушных судов военнослужащих-участников СВО. С сотрудниками и службами, осуществляющими обслуживание пассажиров в аэропортах и экипажами воздушных судов провести соответствующие инструктажи», - рекомендовало ведомство.

Кроме того, Росавиация попросила авиаперевозчиков предоставить участником СВО приоритет при регистрации на рейсы и прохождении процедуры досмотра, а также исключить случаи некорректного общения персонала с этой категорией пассажиров.

Ведомство предложило авиакомпаниям помогать военнослужащим в перебронировании авиабилетов и предоставлять наиболее комфортные места участникам СВО с ограничениями мобильности.

В начале марта раненного бойца СВО сняли с рейса Москва - Барнаул авиакомпании «Победа», обвинив в курении на борту. При этом датчики дыма не сработали, и окурков тоже не нашли. СК РФ поручил завести уголовное дело по факту нарушения прав пассажира.

Авиация Военные Самолеты Авиакомпании
08 апреля 2024, 10:09
Путин распорядился профинансировать ВСМ Москва — Санкт-Петербург
РИА «Новости»
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На строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом в 2025 году выделят не менее 300 миллиардов рублей. Президент России Владимир Путин поручил правительству использовать на эти цели средства Фонда национального благосостояния. Документ опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства утвердил пакет поручений по итогам совещания 15 февраля 2024 года. Правительству при участии РЖД, Сбербанка и органов власти регионов предстоит обеспечить реализацию проекта. В период с 2024 по 2028 годы из федерального бюджета предоставят грант в размере 28,5 миллиарда рублей на выкуп земли под строительство транспортной инфраструктуры и субсидию для балансировки операционной модели на сумму не более 299,4 миллиарда.

«[Обеспечить] выделение в 2025 году из ФНБ средств для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации этого проекта, в размере не менее 300 миллиардов рублей по ставке не более 1% годовых с капитализацией процентов в первые 10 лет», - распорядился президент.

Схему ВСМ Москва - Санкт-Петербург согласовали в феврале, проект планировки будущего вокзала в столице утвердили осенью прошлого года. В маршрут включили 14 станций , в том числе Тверь и Великий Новгород. После запуска магистрали начнется строительство путей в Казань, Ростов-на-Дону, Минск, на Урал и побережье Черного моря.

РЖД Бюджет России Строительство Дороги Владимир Путин
04 апреля 2024, 01:28
В МВД объяснили увеличение очередей в ГАИ
РИА «Новости»
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Очереди в ГИБДД увеличились из-за сезонного увеличения потока, данные о дефиците талонов некорректны. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

«В некоторых Telegram-каналах была опубликована информация о том, что в подразделениях столичной Госавтоинспекции невозможно получить талон электронной очереди <…> Мои коллеги из УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве сообщили, что эта информация некорректна», - написала она.

По словам Волк, очереди стали длиннее из-за вступивших в силу изменений в правила экзаменации на право управления автомобилем, выдачи водительских прав, а также сезонным повышением количества регистраций и поставок на учет машин.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов рассказал об изменениях правил сдачи экзамена на получение водительских прав с 1 апреля. По его словам, теперь будущим шофером придется дольше ждать пересдачи в случае провала экзаменации.

МВД РФ Правила ГИБДД Россия Машины
03 апреля 2024, 13:14
Заходы самолетов на посадку изменили в Шереметьеве и Внукове
РИА «Новости»
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Группа «Аэрофлот» и госкорпорация по аэронавигации разработали новые схемы захода самолетов на посадку в московских аэропортах. Об этом РБК рассказал представитель авиакомпании.

Новая схема позволит перевозчику сэкономить пять минут полета и до трех миллиардов рублей в год. Над оптимизацией воздушного движения работали с июля 2023 года по январь 2024-го.

«С 19 марта введены маршруты прибытия для аэродромов Шереметьево и Внуково», - написали авторы материала.

Ранее московские аэропорты усилили меры безопасности. Пассажиров попросили заранее приезжать в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, чтобы не опоздать на рейсы. Нововведения установили после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Аэрофлот Самолеты Аэропорт Шереметьево Авиакомпании Новый год
03 апреля 2024, 08:35
Оползень сорвал график движения поездов в Краснодарском крае
Пресс-служба МЧС
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В Краснодарском крае произошел оползень, вызванный коммунальной аварией. Потоки грязи и бетона повредили железнодорожную инфраструктуру, и на участке Дагомыс — Сочи поезда в оба направления пустили по одному пути. Об этом сообщила Северо-Кавказская железная дорога.

В Краснодарском крае произошел оползень, вызванный коммунальной аварией. Потоки грязи и бетона повредили железнодорожную инфраструктуру, и на участке Дагомыс - Сочи поезда в оба направления пустили по одному пути. Об этом сообщила Северо-Кавказская железная дорога.

Оползень произошел 2 апреля в 22:59. Из-за коммунальной аварии 70 кубометров грунта и обломков бетонных конструкций обрушились на железную дорогу в районе 1955-го километра пути Дагомыс - Сочи. Подпорная стена и опоры контактной сети получили повреждения.

«В связи с происшествием движение поездов на участке организовано по одному пути в обе стороны. Нештатная ситуация привела к нарушению графика движения поездов», - объявила пресс-служба.

Грязевая масса сошла на пути между станциями Дагомыс и Мамайка в Лазаревском районе, сообщило МЧС Краснодарского края. Пострадал нечетный путь, поезда пустили в реверсивном режиме по четному пути со снижением скорости в районе аварии. По данным спасателей, два поезда задержали примерно на час.

В феврале сель сошел на перегоне Дагомыс - Лоо. Пассажирам организовали промежуточную пересадку на автобусы.

РЖД Сочи Поезда Краснодарский край

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