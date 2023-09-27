Росавиация разослала рекомендации пилотам после посадки самолета в поле

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Ведомство заявило, что произошедшее в Новосибирской области является «серьезным авиационным инцидентом». Перевозчики получили брошюру «Информация по безопасности полетов № 9».

Росавиация в ней потребовала от руководителей авиакомпаний следить за выполнением «Общих правил подготовки к полетам» пилотами. В частности, речь шла о правильном расчете остатка топлива. Пилоты должны учитывать возможности ухода на второй круг, изменения метеоусловий, задержки, отклонения от маршрута, разгерметизацию салона и отказ двигателя.

Ведомство отметило, что механизация крыла или неуборка шасси тоже увеличивают расход топлива. Пилоты в таких случаях должны рассчитывать его запасы по специальным таблицам и номограммам. Перевозчики обязаны обучить своих сотрудников тому, как действовать при отказе уборки шасси самолета. Рекомендации нужно выполнить в течение месяца.

Самолет «Уральских авиалиний» , который летел из Сочи в Омск, 12 сентября вынужден был совершить аварийную посадку в поле Новосибирской области. Экипаж принял такое решение из-за технических проблем и нехватки топлива. В результате случившегося никто не пострадал.