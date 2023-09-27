Росавиация разослала рекомендации пилотам после посадки самолета в поле
Авиакомпании после аварийной посадки самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» на пшеничном поле под Новосибирском получили рекомендации по безопасности полетов от Росавиации. Об этом сообщила газета «Коммерсант».
Ведомство заявило, что произошедшее в Новосибирской области является «серьезным авиационным инцидентом». Перевозчики получили брошюру «Информация по безопасности полетов № 9».
Росавиация в ней потребовала от руководителей авиакомпаний следить за выполнением «Общих правил подготовки к полетам» пилотами. В частности, речь шла о правильном расчете остатка топлива. Пилоты должны учитывать возможности ухода на второй круг, изменения метеоусловий, задержки, отклонения от маршрута, разгерметизацию салона и отказ двигателя.
Ведомство отметило, что механизация крыла или неуборка шасси тоже увеличивают расход топлива. Пилоты в таких случаях должны рассчитывать его запасы по специальным таблицам и номограммам. Перевозчики обязаны обучить своих сотрудников тому, как действовать при отказе уборки шасси самолета. Рекомендации нужно выполнить в течение месяца.
Самолет «Уральских авиалиний» , который летел из Сочи в Омск, 12 сентября вынужден был совершить аварийную посадку в поле Новосибирской области. Экипаж принял такое решение из-за технических проблем и нехватки топлива. В результате случившегося никто не пострадал.