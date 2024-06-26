Росавиация приостановила публикацию данных о парке гражданских воздушных судов

Читайте нас в:

Вместо данных о количестве машин в «Реестре эксплуатантов и воздушных судов» теперь указали только типы самолетов и вертолетов, которые используют авиаперевозчики.

В пресс-службе ведомства это объяснили «оптимизацией публикуемой информации» Между тем, согласно сообщению РИА «Новости» , перечень российских авиакомпаний и эксплуатируемых ими воздушных судов по-прежнему доступен для общественности.

Ранее в рамках 14-го пакета санкций Евросоюз принял решение запретить частные и чартерные рейсы, организованные в интересах российских граждан или компаний.