Росавиация приостановила публикацию данных о парке гражданских воздушных судов
Росавиация перестала публиковать данные о числе воздушных судов, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями. Об этом сообщил РБК.
Вместо данных о количестве машин в «Реестре эксплуатантов и воздушных судов» теперь указали только типы самолетов и вертолетов, которые используют авиаперевозчики.
В пресс-службе ведомства это объяснили «оптимизацией публикуемой информации» Между тем, согласно сообщению РИА «Новости» , перечень российских авиакомпаний и эксплуатируемых ими воздушных судов по-прежнему доступен для общественности.
Ранее в рамках 14-го пакета санкций Евросоюз принял решение запретить частные и чартерные рейсы, организованные в интересах российских граждан или компаний.