Росавиация приостановила авиарейсы из России на Ближний Восток

«В связи с выпуском авиационными властями NOTAM о закрытии воздушного пространства <…> рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений», - уточнило агентство.

Авиарейсы приостановлены 14 апреля. В Израиль - с 00:30 по 05:00, в Ирак - с 23:45 до 05:30, в Иорданию - с 23:00 до 05:00, время указано московское.

До этого Иордания закрыла воздушное пространство для всех прибытий, вылетов и транзитных рейсов.

Ранее израильская радиостанция Kan сообщила, что беспилотники в сторону Израиля запустил не только Иран , но и ряд других стран региона. Руководство страны готовится к нескольким дням противостояния с Ираном , в том числе к ответным мерам.