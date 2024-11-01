01 ноября 2024, 20:15

Росавиация опровергла информацию об ограничении работы столичных аэропортов

РИА «Новости»
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Столичные аэропорты работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба Росавиации. В ведомстве опровергли информацию об ограничениях в работе воздушных гаваней Москвы.

«Аэропорты московского региона на 15:25 <…> работают штатно, принимают и отправляют авиарейсы. Прошу представителей СМИ и общественности доверять официальным источникам информации», - уточнили в Росавиации.

Об ограничении работы трех столичных аэропортов днем 1 ноября сообщили источники Telegram-канала Shot. По их данным, отправку и прием рейсов из-за введенного плана «Ковер» приостановили во Внукове, Домодедове и Жуковском.

Аэропорт Домодедово Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Москва
30 октября 2024, 18:01
Расписание электричек из Ржева в Великие Луки изменится с 1 ноября
МТППК
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С 1 по 26 ноября изменится расписание электричек на участке Ржев-Балтийский — Великие Луки. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МТППК.

В связи с капитальным ремонтом пути на перегоне Нелидово - Подсосенка часть электричек отменят, а другие пустят с отменой остановок.

Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на информационных стендах станций Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, а также на сайте.

Найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

РЖД Поезда
26 октября 2024, 04:24
Водителей предупредили о массовых облавах ГИБДД на выходных
РИА «Новости»
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Сотрудники ГИБДД проведут массовые и сплошные проверки на дорогах, особое внимание уделяя выявлению нетрезвых водителей.  Об этом заявил «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

Рейды пройдут в Смоленской области, Республике Коми, Приморском крае, Самарской области, Ульяновской области, Саратовской области и других регионах страны. О готовящихся рейдах уже объявили региональные управления ГИБДД.

«Также призываем участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии», - сказал Белан.

Он добавил, что сотрудники ГИБДД оперативно отреагируют на подобные сообщения и примут все необходимые меры. По его словам, профилактические мероприятия, направленные на поиск нетрезвых водителей, автоинспекторами в выходные проводятся регулярно.

Ранее основатель Troytest Андрей Трой заявил, что с 1 марта 2025 года водителей без полиса ОСАГО смогут выявлять выявлять с помощью камер наблюдения.

Алкоголь ГИБДД Дороги Россия Водители
24 октября 2024, 01:17
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли из-за угрозы ракет
РИА «Новости»
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На Крымском мосту временно перекрывали движение автотранспорта. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации рядом с переправой.

Ракеты Крымский мост Крым
17 октября 2024, 19:34
РЖД пообещали машинистам и их помощникам подъемные 150 тысяч рублей
РИА «Новости»
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В условиях дефицита кадров на рынке труда в России ОАО РЖД запустило новую инициативу, направленную на привлечение специалистов. Она предусматривает предоставление единовременной выплаты для новых сотрудников, так называемых «подъемных», сообщил «Интерфакс».

«При приеме машинистов и помощников машинистов, в том числе ранее работавших в компании, будут выплачиваться подъемные в размере 150 тысяч рублей», - заявили в компании.

С 1 ноября также ожидается повышение заработной платы для машинистов и их помощников. В частности, на 20% увеличат почасовые тарифные ставки для сотрудников дирекции тяги, которая занимается обслуживанием грузовых и пассажирских локомотивов.

А для работников дирекции скоростного сообщения и центральной дирекции моторвагонного подвижного состава, которые обслуживают электро- и дизель-поезда, включая «Сапсаны», «Орланы», «Ласточки» и «Финисты», повышение составит 15%.

Ранее РЖД пообещали запустить поезда из Приморья в Северную Корею и Китай. Пассажирские перевозки по этим направлениями приостанавливали из-за пандемии коронавируса.

РЖД Выплаты в России Россия Поезда

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