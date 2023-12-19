Родителей и детей больше не будут рассаживать в самолетах

«Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Об этом предупреждают на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний», - уточнили в надзорном ведомстве.

Генеральный прокурор Игорь Краснов отреагировал на многочисленные обращения граждан и сообщения в СМИ. В ходе проверки выяснилось, что локальные акты ряда авиакомпаний, регламентирующие условия обслуживания таких пассажиров, не соответствуют требованиям закона.

Некоторые перевозчики уже предусмотрели возможность пересадки детей от одного сопровождающего к другому независимо класса обслуживания. Помимо этого, детей до двух лет будут рассаживать вместе с членами семьи или родственниками.

Ранее ограничения в московских аэропортах привели к задержке почти 40 рейсов. Они уже вернулись к обычному режиму работы.