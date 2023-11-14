Роботы-носильщики могут появиться на вокзалах Москвы

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По данным РЖД, «железные помощники» будут способны переносить багаж массой до 30 килограммов. Их услуги будут доступнее по цене, чем услуги традиционных носильщиков.

Управлять роботом-носильщиком и оплачивать его услуги можно будет с помощью смартфона.

«РЖД» также установит определенные технические требования к роботам. Они будут устойчивы к воздействию внешней среды и полностью автономны в части зарядки и возврата на базовую позицию.

Тестирование новых роботов-носильщиков пройдет на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга. По плану закупят 50 таких устройств.

РЖД также показали полноразмерные макеты новых вагонов СВ на выставке «Транспорт России» в Москве.