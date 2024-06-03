Рейсы в Казань перенаправили на запасные аэродромы

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«Международный аэропорт Казань имени Тукая временно закрыт на прием и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением до особого распоряжения», - заявил представитель хаба.

Рейсы перенаправили в Москву, Ульяновск, Чебоксары, Самару и Уфу. Сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний помогут пассажирам, которые приехали на вылет из Казани.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко уточнил в Telegram-канале , что ограничения ввели ради безопасности гражданских рейсов. Аэропорт Казань приостановил прием и отправку рейсов с 11:29.

В последний раз аэропорт закрывали 31 мая. В тот же день на некоторых предприятиях объявляли эвакуацию. Минобороны сообщало о сбитом беспилотнике.