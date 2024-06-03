03 июня 2024, 12:41

Рейсы в Казань перенаправили на запасные аэродромы

РИА «Новости»
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В Татарстане днем 3 июня ограничили работу международного аэропорта Казань. Рейсы перенаправили на пять запасных аэродромов, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Международный аэропорт Казань имени Тукая временно закрыт на прием и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением до особого распоряжения», - заявил представитель хаба.

Рейсы перенаправили в Москву, Ульяновск, Чебоксары, Самару и Уфу. Сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний помогут пассажирам, которые приехали на вылет из Казани.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко уточнил в Telegram-канале , что ограничения ввели ради безопасности гражданских рейсов. Аэропорт Казань приостановил прием и отправку рейсов с 11:29.

В последний раз аэропорт закрывали 31 мая. В тот же день на некоторых предприятиях объявляли эвакуацию. Минобороны сообщало о сбитом беспилотнике.

Авиация Казань Татарстан Самолеты
31 мая 2024, 14:28
«Становитесь потенциальным убийцей». Россиян призвали снять с авто зимнюю резину
Freepik
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Российских автомобилистов с 1 июня начнут штрафовать за использование зимней резины летом. Такое нововведение обеспечит безопасность на дорогах, рассказал 360.ru автоэксперт Василий Кисенков.

Он объяснил, что зимние шины обладают особыми характеристиками. Такая резина очень мягкая - это необходимо для лучшего сцепления с дорогой в холодное время года.

«Запрет ввели вполне логично с целью безопасности как водителей, так и пассажиров, и пешеходов. <…> Если вы передвигаетесь на зимней резине, неважно, шипованная или же „липучка“, летом, при температуре свыше пяти градусов тепла, вы становитесь потенциальным убийцей», - подчеркнул специалист.

Сцепление с дорогой теряется, и зимняя резина просто «плывет». На повороте даже при скорости 60 километров в час велик риск вылета с дороги.

«А если на шипованной резине, то это вообще превращается в „корову на льду“, потому что сцепления с дорогой совершенно никакого нет», - предупредил Кисенков.

Новые правила в законодательстве о штрафах за зимнюю резину летом не коснутся владельцев «липучек». Однако россиянам напомнили, что зимние шины изнашиваются быстрее летних.

Штрафы Правила Запреты Дороги Водители
30 мая 2024, 07:43
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Global Look Press
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Второй раз 30 мая закрыли движение по Крымскому мосту. Об этом сообщил Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах.

Предупреждение выпустили в 07:30. Водителей предупредили, что движение перекрыли временно, и посоветовали следовать указаниям сотрудников переправы.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - сообщил информцентр.

Утреннее закрытие стало вторым, первое объявляли примерно через час после полуночи. Проезд открыли в 01:30. Пробок с обеих сторон Крымского моста не регистрировали.

Минобороны сообщило, что ночью в акватории Черного моря на пути к Крыму уничтожили восемь беспилотников самолетного типа и два безэкипажных катера. Над Азовским морем сбили восемь американских ракет ATACMS.

Крымский мост Крым Дороги
30 мая 2024, 06:21
Движение по Мартеновской улице перекрыли из-за пожара
РИА «Новости»
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В Новогиреево на востоке Москвы загорелся склад, на месте работают оперативные службы. Движение по Мартеновской улице временно перекрыли, объявил Дептранс Москвы.

«В связи с происшествием движение по Мартеновской улице в обе стороны временно перекрыто. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда», - заявила пресс-служба.

Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Дептранс сообщил, что информацию о пострадавших уточнят позднее.

Проезд ограничили от улицы Полимерной до Перовской, уточнила Госавтоинспекция Москвы. Несколько экипажей ДПС дежурят на месте и обеспечивают проезд спецтехники.

Загорелось производственно-складское помещение по Мартеновской улице, 38. В тушении задействовали 40 единиц техники, 120 специалистов и вертолет Ка-32. Пожар сняли на видео.

Пожары Москва
27 мая 2024, 12:59
Штрафы для пьяных самокатчиков поддержали в Госдуме
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В России предложили ввести штрафы для владельцев электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект, сообщил «Интерфакс».

Законопроект с поправками в КоАП России внесла Московская городская дума. Члены комитета рекомендовали принять его в первом чтении, но призвали доработать.

«В том виде, в каком сейчас имеется законопроект, он напоминает декоративную вазу, и предстоит огромная работа, чтобы россияне могли получить гарантии, что за нарушение ПДД нарушители будут наказаны», - заявила зампредседателя комитета Ирина Белых.

Разработчики предложили за управление электросамокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей, за превышение скорости - от 500 до пяти тысяч рублей, за оставление места ДТП - до 1,5 тысячи рублей.

Обезопасить пешеходов от электросамокатчиков попросил Институт исследования современной политики. Специалисты призвали МВД России установить «лежачих полицейских» в парках и на тротуарах.

Законы Госдума РФ Электросамокаты

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