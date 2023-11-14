Решения о новом этапе развития восточного полигона железных дорог примут до 15 декабря
Президент России Владимир Путин потребовал до 15 декабря принять все необходимые решения для скорейшего развития восточного полигона железных дорог. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Поручение главы государства по подготовке к началу реализации третьего этапа развития полигона появилось по итогам Восточного экономического форума, который проходил с 10 по 13 сентября. Выполнением займутся правительство России, РЖД, «Бамтоннельстрой-Мост» и Газпромбанк.
Ответственным лицам предстоит определить параметры реализации нового этапа, рассмотреть возможность начала архитектурно-строительного проектирования и возведения «объектов капитального строительства».
Ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов указал на важность развития восточной части российских железных дорог.
По его словам, стране нужна связь с Китаем, так как между государствами увеличился товарооборот. Эксперт добавил, что России придется увеличить число пограничных пунктов перехода, платформ и полувагонов для загрузки контейнеров.