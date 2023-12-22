Реконструкцию городского вокзала МЦД «Зеленоград-Крюково» завершили в Москве

«Конечно, не могу не поздравить зеленоградцев с завершением реконструкции железнодорожного вокзала. По сути дела это новый стандарт московского городского вокзала», - отметил мэр.

На вокзале сделали удобные пересадки на городской общественный транспорт и комфортный доступ к поездам МЦД. Отсюда может начать ходить высокоскоростной состав Москва - Санкт-Петербург.

По завершении торжественного мероприятия Собянин и Белозеров подписали документ о планах по развитию инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2024 году. Они коснутся продления МЦД за пределы города, в соседние регионы Центральной России.

С первого запуска поездок на МЦД-3 в августе пассажиры совершили более 40 миллионов поездок. Самыми популярными станциями на третьем московском диаметре стали «Выхино», «Зеленоград-Крюково» и «Химки».