Регулятор временно запретил наращивать выпуск Boeing 737 MAX

За 2023 год новые автомобили из Китая подорожали в России в среднем на 11% — до 3,3 миллиона рублей, сообщили Ura.ru эксперты автопортала «Дром». Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в интервью «360» порассуждал, поднимется ли на них цена в 2024 году и рассказал, почему вообще лучше не покупать машины из КНР.

За 2023 год новые автомобили из Китая подорожали в России в среднем на 11% - до 3,3 миллиона рублей, сообщили Ura.ru эксперты автопортала «Дром». Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в интервью «360» порассуждал, поднимется ли на них цена в 2024 году и рассказал, почему вообще лучше не покупать машины из КНР.

«Все зависит от инфляции и от маржинальной доли, которую просят даже не китайские производители, а те, кто продает здесь машины, завозит их - от наших компаний», - объяснил он рост цен.

Эксперт отметил, что цена на авто сейчас и без того слишком высокая. Машины, которые, например, стоят в Китае миллион рублей, в России продают за три миллиона - в три раза дороже.

«Поэтому все будет зависеть только от инфляции. Пока есть спрос, будет такое предложение», - добавил Субботин.

Альтернативы Сейчас российский авторынок пустует - не такой большой выбор иностранных машин, тем более новых. Покупать автомобили из Индии или Ирана - тоже не вариант, отметил собеседник «360».

«Это совсем плохие автомобили. Китайские-то никуда не годные, а уж те и подавно», - заявил он.

Альтернатива - брать японские машины с правым рулем. По словам Субботина, сейчас их снова стали массово завозить в Россию. По объему продаж в РФ они даже опережают китайские.

«Хорошая альтернатива. Пусть они даже и подержанные, но на две головы выше любого китайского автомобиля», - подчеркнул Субботин.

Кроме того, наметилась тенденция, когда из Китая в Россию пригоняют европейские, американские, японские автомобили, даже новые. Пока поток небольшой, но он будет развиваться в 2024 году, предположил автоэксперт.

Брать или не брать По мнению Субботина, если человек решил приобрести машину, то лучше не откладывать покупку. Как отметил специалист, авто в современном мире уже не роскошь.

«Я бы не стал нацеливаться на национальные китайские машины. Во-первых, они безумно дороги. Во-вторых, они по своим ездовым качествам серьезно уступают тому, что было на нашем рынке, даже корейским [машинам]. Плохо рулятся, плохо едут, плохо тормозят, ломаются. И вообще, так сказать, доставляют только одни проблемы», - сказал эксперт.

Лучше все же ориентироваться даже на подержанные праворульные японские машины. Субботин пояснил, что это современный автопром, у них «поразительная» комплектация. Либо же покупать проверенные европейские автомобили через Китай.

Ранее автоэксперт Евгений Соловьев назвал главным недостатком китайских машин слабую подготовку кузова. Транспорт из КНР оказался не приспособлен к суровым российским зимам.