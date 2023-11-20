20 ноября 2023, 20:11

Регионы России получат почти шесть тысяч новых автобусов и трамваев до конца года

РИА «Новости»
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Обновление парка общественного транспорта стало одним из приоритетных в развитии транспортной отрасли России, регионы до конца текущего года получат порядка 5,5 тысячи новых трамваев и автобусов. Об этом на торжественной церемонии передачи общественного транспорта в формате видеоконференции заявил президент страны Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

«В транспортной сфере ритмичное, ежегодное обновление техники является одним из ключевых приоритетов», - сказал он.

Путин отметил, что для помощи субъектам задействовали специальные казначейские кредиты, на которые выделили около 50 миллиардов рублей. Кроме того, правительство субсидировало проекты по развитию электрического транспорта, привлекло средства Фонда национального благосостояния и использовало программы льготного лизинга.

«До конца 2023 года в рамках этих механизмов выделят около 5,5 тысяч трамваев, электробусов и автобусов», - добавил глава государства.

Ранее российский лидер дал символический старт передаче общественного транспорта в регионы страны.

Россия Владимир Путин
20 ноября 2023, 18:56
Путин призвал повышать скорость и комфорт общественного транспорта
РИА «Новости»
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Необходимо повышать скорость и комфорт общественного транспорта, поскольку его популярность в России растет. На это указал президент Владимир Путин на мероприятии в честь передачи крупной партии общественного транспорта некоторым регионам.

Россия Владимир Путин
20 ноября 2023, 18:44
Путин поставил задачу по наращиванию возможностей транспортного комплекса России
РИА «Новости»
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Четкая и надежная работа транспортного комплекса играет огромную роль для качества жизни россиян и укрепления экономики страны в целом, заявил президент Владимир Путин. Учитывая это, по словам главы государства, важно прилагать усилия для дальнейшего развития этой сферы.

Президент напомнил, что транспортный комплекс оказывает влияние и на рост промышленности, туризма, торгового оборота. Все это в конечном итоге помогает укреплять экономический потенциал России.

«Потому так важно наращивать его возможности, делать более эффективным и современным», - подчеркнул Путин, выступая по видеосвязи на мероприятии, приуроченном ко Дню работника транспорта.

Россия Владимир Путин
20 ноября 2023, 16:16
«АвтоВАЗ» назвал сроки выпуска электромобиля e-Largus
РИА «Новости»
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Серийное производство электромобилей e-Largus начнут во втором квартале 2024 года в Ижевске. Об этом сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в Совете Федерации. Его процитировал ТАСС.

«Второй квартал 2024 [года]. Старт производства электромобиля e-Largus на заводе в Ижевске», - указал Соколов.

В первой половине 2024 года на конвейере Ижевского завода перезапустят производства машин Largus с двигателем внутреннего сгорания.

Опытную партию электромобилей начнут собирать до конца года. Это произойдет примерно в середине декабря, уточнил Соколов. В рамках опытной партии выпустят 30 автомобилей.

«АвтоВАЗ» перенес производство машин из завода в Тольятти в Ижевск. Процесс перехода планируют завершить во втором квартале 2024 года. Такую меру приняли из-за загрузки первой линии в Тольятти, на которой компания собирается нарастить выпуск других моделей автомобилей.

В 2023 году «АвтоВАЗ» передал на отечественный рынок на 60% большем машин, чем в 2022 году. А россияне в 2,6 раза больше стали покупать новые автомобили.

Машины АвтоВАЗ
17 ноября 2023, 22:17
Человек упал на пути на станции метро «Театральная» в Москве
Фото: Mosmetro.ru
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Человек упал на рельсы на станции московского метрополитена «Театральная». Об этом сообщил источник «360».

Как рассказали в Telegram-канале Дептранса столицы, на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличили интервалы движения поездов из-за происшествия. Информации о пострадавших пока нет.

Похожий случай произошел 13 ноября. Пассажир на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро упал на рельсы. В связи с этим тоже увеличили интервалы движения составов. Также подобное происшествие случилось 10 ноября, на Замоскворецкой линии. Когда пассажира подняли на платформу, то движение поездов быстро восстановили.

Ранее в Москве эскалатор «зажевал» ногу посетителя в торговом центре. Как сообщил источник «360», происшествие случилось на Новом Арбате.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы

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