Регионы России получат почти шесть тысяч новых автобусов и трамваев до конца года

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«В транспортной сфере ритмичное, ежегодное обновление техники является одним из ключевых приоритетов», - сказал он.

Путин отметил, что для помощи субъектам задействовали специальные казначейские кредиты, на которые выделили около 50 миллиардов рублей. Кроме того, правительство субсидировало проекты по развитию электрического транспорта, привлекло средства Фонда национального благосостояния и использовало программы льготного лизинга.

«До конца 2023 года в рамках этих механизмов выделят около 5,5 тысяч трамваев, электробусов и автобусов», - добавил глава государства.

Ранее российский лидер дал символический старт передаче общественного транспорта в регионы страны.