Расследование посадки самолета под Новосибирском отправили на доработку

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В распоряжении журналистов оказался приказ начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Вячеслава Федорова, отменивший отчет завершенного расследования «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами».

Своим приказом руководитель назначил новую комиссию, куда вошли представители «Аэрофлота» и летной школы перевозчика, «Уральских авиалиний» и Уральского межрегионального транспортного управления Росавиации.

Прошлое расследование завершилось в конце октября.

В итоговом отчете говорилось, что к посадке самолета в поле привели ошибочная оценка пилотов положения шасси, неверные расчеты топлива и необоснованное решение ухода на запасной аэродром.

Летевший из Сочи в Омск самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги из-за неработающей гидравлической системы. Командир экипажа посчитал, что посадка в аэропорту Омска невозможна из-за недостаточной длины взлетно-посадочной полосы, поэтому он решил увести борт в Новосибирск. Долететь до новой точки самолет не смог из-за нехватки топлива и его посадили в поле.

По факту экстренной посадки следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.