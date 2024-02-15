Расписание поездов на пригородных направлениях временно изменят в праздники в Москве

Читайте нас в:

В выходные дни в честь Дня защитника Отечества и 8 Марта движения поездов скорректируют для удобства пассажиров. Так горожане смогут выбрать удобное время отправления.

Расписание поездов в пределах Московского транспортного узла изменят: - 22 февраля и 7 марта поезда будут двигаться по пятничному расписанию; - 23, 24 февраля и 8, 9 марта - по расписанию субботы; - 25 февраля и 10 марта - по расписанию воскресенья; - 26 февраля и 11 марта - по расписанию понедельника.

Для пассажиров также дополнительно введут в строй фирменные экспрессы: - № 7051 Рязань-2 - Москва - 25 февраля и 10 марта; - № 7031 Москва - Тула - 23–25 февраля и 8–10 марта; - № 7030 Тула - Москва - 23–25 февраля и 8–10 марта.

На участке Черусти - Вековка будут курсировать поезда с 11 вагонами: - № 6382, 6383, 6385 - 22, 25 февраля и 2, 7, 10 марта; - № 6384 - 7 марта; - № 6390 - 25 февраля и 10 марта.

Кроме того, Минтранс Подмосковья сообщил об изменении расписания электричек Ленинградского направления до 29 февраля.