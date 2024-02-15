15 февраля 2024, 13:04

Расписание поездов на пригородных направлениях временно изменят в праздники в Москве

РИА «Новости»
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В Москве расписание поездов, которые будут ездить в пригород в праздничные дни февраля и марта, временно изменят. Кроме того, введут дополнительные экспрессы, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

В выходные дни в честь Дня защитника Отечества и 8 Марта движения поездов скорректируют для удобства пассажиров. Так горожане смогут выбрать удобное время отправления.

Расписание поездов в пределах Московского транспортного узла изменят: - 22 февраля и 7 марта поезда будут двигаться по пятничному расписанию; - 23, 24 февраля и 8, 9 марта - по расписанию субботы; - 25 февраля и 10 марта - по расписанию воскресенья; - 26 февраля и 11 марта - по расписанию понедельника.

Для пассажиров также дополнительно введут в строй фирменные экспрессы: - № 7051 Рязань-2 - Москва - 25 февраля и 10 марта; - № 7031 Москва - Тула - 23–25 февраля и 8–10 марта; - № 7030 Тула - Москва - 23–25 февраля и 8–10 марта.

На участке Черусти - Вековка будут курсировать поезда с 11 вагонами: - № 6382, 6383, 6385 - 22, 25 февраля и 2, 7, 10 марта; - № 6384 - 7 марта; - № 6390 - 25 февраля и 10 марта.

Кроме того, Минтранс Подмосковья сообщил об изменении расписания электричек Ленинградского направления до 29 февраля.

Праздники Поезда Москва
14 февраля 2024, 19:16
Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге снова стал госсобственностью
РИА «Новости»
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Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который около года назад передали АвтоВАЗу, вновь стал собственностью подведомственного Минпромторгу Государственного автомобильного и автомоторного института «НАМИ». Об этом сообщил РБК.

По предварительным данным, передачу предприятия государственному институту одобрили на фоне существующих санкционных рисков. Вице-президент по продажам и маркетингу автопроизводителя Дмитрий Костромин отметил, что «теперь это самостоятельная заводская единица».

Японский автоконцерн Nissan в 2022 году продал завод в Петербурге подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» с возможностью обратного выкупа. Государственное предприятие передало 99% доли производства АвтоВАЗу, писали «Известия». Сейчас экс-завод Nissan называется «Автозавод Санкт-Петербург».

Ранее стало известно, что в первом полугодии на российском рынке появятся несколько моделей легковых автомобилей под брендом Xcite. Их выпустит «Автозавод Санкт-Петербург».

Санкт-Петербург Заводы АвтоВАЗ
14 февраля 2024, 15:53
Наказание для российских водителей за аварии на железной дороге предложили ужесточить
РИА «Новости»
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Столкнувшиеся с поездом автомобилисты должны нести уголовную ответственность вне зависимости от последствий аварии. Как сообщило РИА «Новости», такое предложение в правительство направил генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

В ходе выступления на заседании правления он подчеркнул, что в прошлом году жертвами аварий на переездах стали 54 человека, а общее количество ДТП на путях выросло до 245 случаев.

В пресс-службе компании подтвердили инициативу руководителя по введению обязательной уголовной ответственности для водителей машин.

Там добавили, что также выступили за ужесточение административного наказания для автомобилистов, нарушающих правила поведения при проезде железной дороги.

В частности, речь идет об увеличение сроков лишения прав: минимальный - до шести месяцев, максимальный - до года и до двух лет - за повторное нарушение.

«Водители, нарушая правила дорожного движения и выезжая на пути, блокируют транспортные коммуникации, создают угрозу жизни, здоровью и безопасности людей», - подчеркнули в компании.

Там пояснили, что речь идет не только о пассажирах поездов, но железнодорожниках, сопровождающих грузовые составы.

В пресс-службе добавили, что нарушение правил на путях несут повышенную опасность, поэтому наказание необходимо ужесточить.

В середине декабря прошлого года, проходящая через городской округ Домодедово электричка, снесла застрявший на путях переезда большегруз. До столкновения из кабины успели выбежать несколько мужчин.

Столкнувшиеся с поездом автомобилисты должны нести уголовную ответственность вне зависимости от последствий аварии. Как сообщило РИА «Новости» , такое предложение в правительство направил генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

РЖД Уголовное дело Дороги Поезда Водители
14 февраля 2024, 14:57
Часть межрегиональных автобусных рейсов в Москве переведут на автовокзал «Красногвардейский»
РИА «Новости»
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С 26 февраля в Москве перестанут работать автостанции «Орехово» и «Варшавская». Межрегиональные автобусы, следующие в южном и юго-восточном направлении, переведут на автовокзал «Красногвардейский». Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Востребованность современного автовокзала Красногвардейский растет, пассажиры уже активно используют его для поездок в южные регионы. Новый автовокзал постепенно становится главным межрегиональным транспортным узлом на юге Москвы», - поделился он.

Автовокзал «Красногвардейский» открыли в конце декабря 2023 года. Он стал пятым современным автовокзалом в Москве и способен обслуживать до четырех тысяч пассажиров в сутки. Отсюда выезжают автобусы в 30 городов, среди которых Тула, Орел, Липецк, Тамбов, Белгород и другие.

В здании автовокзала оборудовали зал ожидания, комнату матери и ребенка, камеру хранения багажа, а также здесь появились кафе, вендинговые автоматы и бесплатный Wi-Fi. Кроме того, для пассажиров обустроили восемь полулежачих мест и встроили в сиденья разъемы для зарядки мобильных устройств.

Ранее на общественном транспорте в Москве обновили боковые экраны. Теперь они показывают текущую остановку, четыре следующие станции и пересадку на другие виды транспорта.

Автобусы Максим Ликсутов Москва
14 февраля 2024, 02:21
Движение автомобилей приостановили на Крымскому мосту
РИА «Новости»
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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщил в Telegram-канале информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Водителей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие. Сотрудники транспортной безопасности также призвали слушать объявления и следовать поступающим указаниям.

По данным Минобороны РФ, боевики ВСУ попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море. ВМФ России отразил удар вечером 9 февраля. До этого украинское судно ликвидировали на пути к Крыму.

Крымский мост Дороги Водители

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