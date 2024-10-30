Расписание электричек из Ржева в Великие Луки изменится с 1 ноября

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В связи с капитальным ремонтом пути на перегоне Нелидово - Подсосенка часть электричек отменят, а другие пустят с отменой остановок.

Подробнее об изменениях в расписании можно узнать на информационных стендах станций Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, а также на сайте.

Найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».