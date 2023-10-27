Расписание движения поездов МЦД-1 временно изменится
С 03:00 28 октября до 03:00 30 октября изменится расписание движения поездов на первом Московском центральном диаметре на Савеловском и Белорусском направлениях. Об этом сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Некоторые поезда отменят, а часть из них проследует только между Савеловским и Белорусским вокзалами. Интервалы между поездами увеличатся до 40 минут, а на центральном участке между вокзалами - до одного часа. Некоторые составы будут останавливаться не на всех станциях. Также отменят значительную часть аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево.
В выходные перекроют путь в сторону Москвы на участке от станции Бескудниково до Савеловского вокзала, и поезда будут следовать по пути в сторону области по очереди. Эти ограничения связаны с ремонтом железнодорожного полотна и строительством станции Петровско-Разумовская.
Для трансфера в аэропорт Шереметьево можно будет воспользоваться автобусом № 1195 от станции метро «Ховрино».
Расписание пригородных и городских поездов можно найти в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт», а также на сайтах операторов перевозок.
Ранее оформление билетов онлайн и функция быстрого прохода появились еще на 34 станциях ЦППК.