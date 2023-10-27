Расписание движения поездов МЦД-1 временно изменится

Некоторые поезда отменят, а часть из них проследует только между Савеловским и Белорусским вокзалами. Интервалы между поездами увеличатся до 40 минут, а на центральном участке между вокзалами - до одного часа. Некоторые составы будут останавливаться не на всех станциях. Также отменят значительную часть аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево.

В выходные перекроют путь в сторону Москвы на участке от станции Бескудниково до Савеловского вокзала, и поезда будут следовать по пути в сторону области по очереди. Эти ограничения связаны с ремонтом железнодорожного полотна и строительством станции Петровско-Разумовская.

Для трансфера в аэропорт Шереметьево можно будет воспользоваться автобусом № 1195 от станции метро «Ховрино».

Расписание пригородных и городских поездов можно найти в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт», а также на сайтах операторов перевозок.

Ранее оформление билетов онлайн и функция быстрого прохода появились еще на 34 станциях ЦППК.