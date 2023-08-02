Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменится в выходные

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Как пояснили в пресс-службе компании, из-за плановых работ на железной дороге в этом направлении значительную часть рейсов отменят, сохранив только пять рейсов с Белорусского вокзала и пять рейсов из аэропорта от терминалов B и C. С точным расписанием на выходные можно ознакомиться на сайте.

«Добраться в аэропорт Шереметьево во время перерывов в движении поездов можно на экспресс-автобусах „Аэроэкспресс“ № 1195 от станции метро „Ховрино“. Теперь автобусы курсируют каждые десять минут с 6:00 до 23:40 в сторону аэропорта и с 6:45 до 0:25 из аэропорта», - пояснили в пресс-службе.

В компании также уточнили, что маршрут автобусов проходит по платной трассе без дополнительных остановок, поэтому время в пути составит 20 минут.

Ранее жителям столицы сообщили , что движение транспорта ограничат в Москве в День ВДВ.