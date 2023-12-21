Работы по ремонту дорог в России опередили график

«На 1 декабря в нормативное состояние приведено 83% дорожной сети в крупнейших городских агломерациях», - отметил он.

По словам главы государства, работы по ремонту быстро. Президент уточнил, что 85% дорог в крупнейших агломерациях должны быть в нормативном состоянии. Он выразил надежду, что план удастся выполнить досрочно - в следующем году.

Это высокая планка, но вполне реалистичная, добавил российский лидер.

Путин напомнил, что сроки реализации национальных проектов 2018 года заканчиваются уже в 2024 году. Во время разработки последующего плана нужно определить новые цели развития. Президент призвал расширить горизонт планирования до 2036 года.