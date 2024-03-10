Работу петербургского аэропорта Пулково ограничили
Работу петербургского аэропорта Пулково ограничили «для обеспечения безопасности полетов», информировали в Росавиации. Об этом написали в Telegram-канале пресс-секретаря ведомства Артема Кореняко.
Уточняется, что ограничение действует с 17:00 10 марта.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов <…> на работу аэропорта Пулково введены ограничения», - указано в заявлении.
Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все меры для того, чтобы полеты были безопасными для пассажиров, - это основной приоритет, добавил представитель Росавиации.
Ранее, 2 марта, аэропорт Пулково временно не принимал и не выпускал рейсы из-за угрозы атаки с беспилотника.