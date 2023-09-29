Работу центральных станций метро временно ограничат из-за концерта в Москве
В пятницу, 29 сентября, входы и выходы центральных станций столичного метрополитена могут временно ограничить из-за концерта. Необходимо заранее выбирать маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
«В течение дня на станциях метро в центральной части города возможны ситуативные ограничения входа/выхода из-за проведения концерта», - уточнили в ведомстве.
Пассажирам рекомендовали заранее пополнить «Тройку». Это можно сделать онлайн в приложении «Метро Москвы». Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникете.
Ранее жителям столицы сообщили, что из-за проведения масштабного праздничного концерта в центре Москвы перекроют движение на нескольких улицах.
Все ограничения продлятся до девяти часов вечера.
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