Работу центральных станций метро временно ограничат из-за концерта в Москве

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«В течение дня на станциях метро в центральной части города возможны ситуативные ограничения входа/выхода из-за проведения концерта», - уточнили в ведомстве.

Пассажирам рекомендовали заранее пополнить «Тройку». Это можно сделать онлайн в приложении «Метро Москвы». Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникете.

Ранее жителям столицы сообщили, что из-за проведения масштабного праздничного концерта в центре Москвы перекроют движение на нескольких улицах.

Все ограничения продлятся до девяти часов вечера.

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