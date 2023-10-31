31 октября 2023, 10:33

Работу аэропорта в Дагестане полностью восстановили после беспорядков

Викимедиа
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Аэропорт в Махачкале заработал в обычном режиме после беспорядков, случившихся 29 октября. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Работа нашего аэропорта полностью восстановлена!» - подчеркнул глава республики.

По словам Меликова, только 31 октября услугами воздушной гавани в Махачкале воспользуются около трех тысяч пассажиров. Всего за день в аэропорт должны прибыть 24 рейса и вылететь 28 самолетов, указал глава Дагестана.

Он назвал акцию в воздушной гавани глупой и бесполезной и отметил, что запугать людей беспорядками не удалось. Меликов сообщил, что билеты быстро раскупаются.

Глава Дагестана также поблагодарил сенатора Сулеймана Керимова, депутата Госдумы Хизри Абакарова и руководство аэропорта, с помощью которых удалось решить все вопросы.

«Самое главное - никому не удалось опорочить Дагестан», - обратил внимание Меликов.

Единственное, что получилось во время беспорядков - повредить чужое имущество, указал глава Дагестана. Однако с этими последствиями удалось оперативно справиться, подытожил Меликов.

Причиной беспорядков в аэропорту Махачкалы стало прибытие рейса из Израиля. По словам президента России Владимира Путина, акцию инспирировали через соцсети, в том числе с территории Украины.

Во время беспорядков несколько человек получили ранения. После акции в аэропорту правоохранители задержали более 80 человек.

Дагестан Самолеты
30 октября 2023, 18:42
Лучшего водителя автобуса в России определили в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В электробусном парке в районе Митино в Москве прошел финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса». Первое место в категории «Автобус большого класса» занял Владимир Григорьев из ГУП «Мосгортранс». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«Большую часть своей жизни, 22 года, я работаю водителем автобуса. Мне с детства нравились большие машины - автобусы, поэтому после армии мой выбор был очевиден - я пошел обучаться в Учебно-курсовом комбинате Мосгортранса», - рассказал победитель конкурса.

По его словам, он много раз участвовал в конкурсах мастерства и из года в год улучшал свои навыки. Чаще всего его можно встретить на маршруте т54.

«Наши водители автобусов и электробусов регулярно занимают призовые места на московских и всероссийских конкурсах», - добавил глава ведомства Максим Ликсутов.

Он добавил, что сегодня в Мосгортрансе работают около 14 тысяч водителей, из которых 2,5 тысячи водят электробусы.

Ранее лучшим водителям автобусов в Истре вручили благодарственные письма к профессиональному празднику.

Автобусы Москва 2023 Дептранс Москвы
30 октября 2023, 17:02
Парковка в Москве будет бесплатной в День народного единства
Сайт мэра и правительства Москвы
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В эту субботу, 4 ноября, в честь Дня народного единства московские парковки для автомобилей сделают бесплатными. Акция будет действовать и в нерабочий понедельник, 6 ноября, уточнил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Пятого будет действовать воскресный режим - платно только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей», - добавил он.

Кроме этого, Собянин уточнил, что парковки со шлагбаумом в эти дни будут работать в обычном режиме.

Длинные выходные в начале ноября установил Минтруд. Жители страны будут отдыхать с 4 по 6 ноября включительно. В пятницу, 3 ноября, многих работников ждет на час сокращенный рабочий день.

Ранее историк Антон Бредихин объяснил важность празднования Дня народного единства в России.

Машины Сергей Собянин Москва 2023
30 октября 2023, 14:56
Билет «Единый» в честь Дня качества появился в Москве
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Московское метро представило новую версию билета «Единый» в честь Дня качества. Об этом рассказал глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

«„Единый“ в честь Дня качества уже в Московском метро», - сообщили в ведомстве.

Билет украсили российским Знаком качества, который присваивается только товарам, успешно прошедшим проверку на стандарты Роскачества.

Обновленные билеты «Единый» в новом оформлении можно приобрести во всех кассах и билетных автоматах на Кольцевой линии метро.

Ранее тематическую карту «Тройка» в честь 125-летия МХТ имени Чехова выпустили в Москве. На ней изобразили чайку и главную сцену театра. Еще в продаже появились «Тройки» с Физтехом, дли которых дизайнеры специально разработали три вида узоров.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
30 октября 2023, 06:45
Аэропорт Махачкалы возобновит работу 31 октября
РИА «Новости»
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Временное ограничение полетов в Махачкалу решили сократить с шести дней до одного. Росавиация объявила в своем Telegram-канале, что его могут открыть ночью 31 октября.

«Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02.59 (по московскому времени) 31 октября 2023 года», - сообщили в агентстве.

Такое решение приняли в связи с тем, что ситуация в аэропорту Махачкалы стабилизировалась. Росавиация предупредила, что аэропорт откроют только после проверки аэродрома и прилегающей территории.

Временное ограничение полетов в Махачкалу решили сократить с шести дней до одного. Росавиация объявила в своем Telegram-канале , что его могут открыть ночью 31 октября.

Авиация Дагестан Беспорядки

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