Работу аэропорта Пулково ограничили

За время эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей в России произошло 36 аварий. Статистику привел в письме премьеру Михаилу Мишустину глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщил РБК.

Министр отчитался об итогах экспериментального правового режим (ЭПР) по тестированию беспилотников, который проводился чуть более двух лет - с апреля 2022 по ноябрь 2024 года.

За время эксперимента роботакси совершили более 92 тысяч поездок, большая часть из которых (70 тысяч) состоялась в Сириусе. Еще 20 тысяч поездок прошли в Сириусе, и две тысячи - в районе Ясенево на юго-западе столицы.

По данным Минэкономики, в результате эксперимента зафиксировали 36 аварий. Большинство ДТП (26) случились, когда беспилотники находились в автоматизированном режиме управления, а водитель вмешивался в процесс только в случае необходимости. Десять аварий произошли, когда машиной управляли в ручном режиме. Только в двух ДТП из общего количества виновным признали беспилотник.

Ранее главный конструктор компании «Международный центр мониторинга» Амир Валиев заявил, что первые беспилотные такси в России могут появиться в ближайшие несколько лет.

На этом фоне, по мнению замруководителя Федеральной службы по труду и занятости Яна Талбацкого, в ближайшей перспективе в России может снизиться спрос на водителей такси , курьеров и специалистов в сфере сельского хозяйства