09 февраля 2025, 07:42

Работу аэропорта Пулково ограничили

РИА «Новости»
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Временные ограничения ввели на работу петербургского аэропорта Пулково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 06:55 по московскому времени введены в петербургском аэропорту Пулково (код ИКАО: ULLI)», - написал он.

Представитель Росавиации не уточнил причину принятых мер.

Минувшей ночью временные ограничения ввели в аэропорту Волгограда , воздушная гавань до 07:01 не отправляла и не принимала самолеты. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В местных пабликах сообщили об угрозе атаки БПЛА. Официальных заявлений не поступало.

Самолеты Работа
06 февраля 2025, 09:34
Минэк раскрыл количество ДТП с экспериментальными беспилотными авто в России
РИА «Новости»
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За время эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей в России произошло 36 аварий. Статистику привел в письме премьеру Михаилу Мишустину глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщил РБК.

Министр отчитался об итогах экспериментального правового режим (ЭПР) по тестированию беспилотников, который проводился чуть более двух лет - с апреля 2022 по ноябрь 2024 года.

За время эксперимента роботакси совершили более 92 тысяч поездок, большая часть из которых (70 тысяч) состоялась в Сириусе. Еще 20 тысяч поездок прошли в Сириусе, и две тысячи - в районе Ясенево на юго-западе столицы.

По данным Минэкономики, в результате эксперимента зафиксировали 36 аварий. Большинство ДТП (26) случились, когда беспилотники находились в автоматизированном режиме управления, а водитель вмешивался в процесс только в случае необходимости. Десять аварий произошли, когда машиной управляли в ручном режиме. Только в двух ДТП из общего количества виновным признали беспилотник.

Ранее главный конструктор компании «Международный центр мониторинга» Амир Валиев заявил, что первые беспилотные такси в России могут появиться в ближайшие несколько лет.

На этом фоне, по мнению замруководителя Федеральной службы по труду и занятости Яна Талбацкого, в ближайшей перспективе в России может снизиться спрос на водителей такси , курьеров и специалистов в сфере сельского хозяйства

Беспилотники ДТП Дороги Россия Такси Водители
05 февраля 2025, 13:27
Почти у четверти московских таксистов нет гражданства России
Global Look Press
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В Москве 22% водителей такси не являются гражданами России. Об этом сообщил Сергей Алексюк, начальник управления развития таксомоторных перевозок департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В сфере такси чаще всего работают водители из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Беларуси, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Средний возраст московских таксистов - 38 лет, а стаж вождения - 16 лет.

Жители Подмосковья подали 85 тысяч онлайн-заявок на работу такси за год. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» - «Развитие бизнеса» - «Лицензирование и разрешения», а также в мобильном приложении «Добродел». Воспользоваться сервисом могут предприниматели и самозанятые.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что авиадиспетчеры, работающие в Росавиации, вынуждены искать дополнительные источники дохода из-за снижения заработной платы и отмены льгот. Они рассматривают возможность подработки в сфере такси и доставки.

Россия Такси
03 февраля 2025, 21:49
Авиадиспетчеры начали подрабатывать в такси и доставке из-за низких зарплат
РИА «Новости»
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Авиадиспетчеры Росавиации вынуждены искать подработку в сфере такси и доставки в связи с падением доходов и отменой льгот. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным авторов статьи, руководство Росавиации после начала СВО постаралось сохранить размер заработных плат сотрудников, но вместе с тем отменило премии. При этом работникам не индексировали зарплаты, хотя по договору индексация должна производиться два раза в год.

В апреле авиадиспетчерам предстоит заключение нового трудового договора, который не устраивает большинство работников. Так, например, он предполагает меньшие премии и отсутствие социальных льгот. Кроме этого, из соглашения убрали выплату при выходе на пенсию - до этого уходящим на пенсию выплачивали около пяти окладов.

Как рассказали диспетчеры, их зарплаты сравнялись с зарплатами московских курьеров, а работники Росавиации при этом еще несут уголовную ответственность за свою работу.

«Приходится подрабатывать курьерами и в такси, остается только догадываться, как это скажется на безопасности полетов», - привело издание слова сотрудников Росавиации.

Как сообщил канал, в конфликт вмешался Федеральный профсоюз авиадиспетчеров и уже третий месяц ведет переговоры с работодателями. По мнению организации, нарушение условий труда приведет к серьезной нехватке сотрудников.

Ранее глава сервиса по подбору персонала SuperJob рассказал, почему курьеры в России получают больше, чем квалифицированный персонал.

Пенсия Авиация Льготы Выплаты в России Доходы Россия Работа Такси Переговоры Зарплаты Курьеры
03 февраля 2025, 11:33
Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в Астрахань на неопределенный срок
Global Look Press
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Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты из Баку в Астрахань на неопределенный срок. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«В связи с недавним, в том числе и сегодняшним, очередным закрытием воздушного пространства над российским городом Астрахань авиакомпания AZAL приостанавливает на неопределенный срок все рейсы по маршруту Баку - Астрахань - Баку для обеспечения безопасности полетов», - заявили в AZAL.

Также в пресс-службе написали, что пассажиры, которые уже запланировали путешествие, могут вернуть деньги без штрафных санкций или перебронировать билеты.

Сегодня утром представитель Росавиации Артем Кореняко заявил о введении временных ограничений на прием и вылет самолетов в нескольких российских аэропортах - в Астрахани, Волгограде, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске. Позже запреты сняли.

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