12 января 2024, 16:41

Путину рассказали о новых пассажирских вагонах с увеличенными полками и проходами

РИА «Новости»
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В России появятся новые железнодорожные пассажирские вагоны габарита Т с удлиненными полками и расширенными проходами. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на встрече с президентом Владимиром Путиным, стенограмму беседы опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам Белозерова, новый вид пассажирских вагонов будет шире предыдущего на 30 сантиметров. Благодаря этому длина полки увеличится с 1,83 метра до двух.

Глава РЖД отметил, что традиционная проблема в поездах - сложности с прохождением по вагону. В новом типе проход расширят на пять сантиметров.

«Появится дополнительное персональное пространство», - обратил внимание Белозеров.

Путин спросил, когда появятся новые вагоны. Глава РЖД ответил, что ждать вариант габарита Т нужно до декабря. Белозеров пояснил, что в конце 2024 года вагон пройдет сертификацию и встанет в строй.

Президент России ранее назвал увеличение скорости перевозок генеральной задачей РЖД. По словам главы государства, сначала нужно решить этот вопрос в европейской части страны, а затем двигаться на Урал.

РЖД Россия Поезда Владимир Путин
12 января 2024, 13:47
Инвестор построит новые дороги в московском Лефортово
РИА «Новости»
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В районе Золоторожского вала в Москве во время строительства нового жилого комплекса появятся новые дороги. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«В рамках проекта планируется построить внутренние проезды с выездом на шоссе Энтузиастов» - отметил заммэра.

Инвестор, компания «Донстрой», проложит дорожную сеть на участке по адресу Золоторожский вал, владение 11 на юго-востоке Москвы. Он получит 0,3 гектара земли в аренду на пять лет для создания необходимой дорожной инфраструктуры нового жилого комплекса. Сейчас на участке нет объектов капитального строительства.

Новая дорога соединит жилой комплекс с шоссе Энтузиастов, что повысит доступность района для жителей и улучшит транспортную ситуацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах строительства дорог в 2024 году.

Строительство Дороги Андрей Бочкарев Москва
12 января 2024, 12:42
Итоги 2023 года для российского автопрома подвели в Москве
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Российский автопром в 2023 году противостоял санкциям, но сохранил непрерывность производства и увеличил объемы выпуска. Об этих и других результатах рассказали на прошедшей в Москве пресс-конференции АвтоВАЗа.

«Сегодня невозможно представить независимое государство без собственной развитой промышленности, а основа промышленности сегодня - это автомобилестроение», - отметил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

По словам Соколова, в ушедшем году удалось выполнить ключевые задачи по производству, продажам и корпоративному развитию. В 2023-м производитель из Тольятти занял на российском рынке долю 35% - больше получили только китайские бренды.

По его словам, в ушедшем году удалось выполнить ключевые задачи по производству, продажам и корпоративному развитию. В 2023-м производитель из Тольятти занял на российском рынке долю 35%. Больше получили только китайские бренды.

«Знание клиентов, в том числе, нам очень пригодится в 2024 году. Если коллеги привезут миллион автомобилей, суммарно всех китайских брендов, то дилерам будет очень несладко при переходе на 2025 год», - обратил внимание вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин.

Конкурировать с китайскими брендами будут Lada Aura, Niva Sport и электрический е-Largus. Всего в 2024 году компания выпустит на рынок около 500 тысяч новых автомобилей. В 2025 году начнется производство новой модели - Iskra, а в 2026-м - городского кроссовера на базе Vesta.

Конкурировать с китайскими брендами будут LADA Aura, Niva Sport и электрический LADA е-Largus. Всего в 2024 году компания выпустит на рынок около 500 тысяч новых автомобилей. В 2025 году начнется производство новой модели Iskra, а в 2026-м - городского кроссовера на базе LADA Vesta.

Главным вызовом для отечественного автопрома стал запрет на импорт. За год компания локализовала и заменила более 1200 деталей, узлов и материалов и других комплектующих, которые ранее привозили из недружественных стран. Удалось расширить комплектации автомобилей и вернуть утраченные ранее опции. Продажи запчастей и аксессуаров в 2023 году выросли на 22%.

В связи с санкционным давлением изменилась бизнес-модель экспорта. В минувшем году в дилерские центры восьми стран отправились около 6,5 тысячи российских автомобилей. В приоритете осталось ближнее зарубежье. В ближайшем будущем планируется перезапуск продаж в странах Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

«Знание клиентов, в том числе, нам очень пригодится в 2024 году. Если коллеги привезут миллион автомобилей, суммарно всех китайских брендов, то дилерам будет очень несладко при переходе на 2025 год», - обратил внимание вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин.

За прошлый год компания нарастила производство и продала более 350 тысяч автомобилей. Самой популярной моделью стала LADA Granta, также в топ-3 вошли Niva и Vesta.

Россия Машины АвтоВАЗ
12 января 2024, 12:41
Электробусы вышли на еще один маршрут на юге Москвы
РИА «Новости»
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На юге Москвы с 9 января на маршрут С806 вышли пять современных электробусов российского производства. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Маршрут С806 в ЮАО теперь обслуживают пять современных электробусов российского производства. Они пришли в столицу в рамках крупнейшего в Европе контракта на поставку и обслуживание инновационный техники», - уточнил он.

Этот маршрут соединяет Замоскворецкую, Серпуховско-Тимирязевскую и Большую кольцевую линии метро. В среднем за месяц по нему совершают до 35 тысяч поездок.

Ранее москвичам рассказали, какие пять маршрутов электробусов в столице пользовались популярностью в новогодние праздники. Всего за это время на экологичном транспорте совершили свыше 1,6 миллиона поездок.

Автобусы Максим Ликсутов Москва
11 января 2024, 19:22
Москвичам назвали пять самых популярных маршрутов электробусов в новогодние праздники
РИА «Новости»
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Количество поездок на электробусах на новогодних праздниках в Москве превысило 1,6 миллиона. Об этом сообщил в Telegram-канале глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

«Москва - город № 1 в Европе по числу электробусов, лидер по развитию и использованию электротранспорта», - рассказал он.

По его словам, сейчас в столице насчитывается более 1400 электробусов, обслуживающих почти 120 маршрутов. Они успешно используются в московском городском транспорте уже шестую зиму подряд. Прошлый год стал рекордным по количеству введенных маршрутов электробусов.

Наиболее популярным стал маршрут м16, связывающий Западный и Юго-Западный административные округа с центральной частью города. На этом маршруте на начало января зафиксировали более 7,3 тысячи поездок в день.

В пятерку лидеров также вошли маршруты т76, т73, 637 и м53, которые обеспечивают транспортное сообщение в центре города, а также на северо-востоке Москвы. Они позволяют доехать до ВДНХ, парка «Останкино», а также станций метро, МЦК и МЦД.

В конце 2023 года в столице открыли новый электробусный парк. Он появился в районе Новокосино.

Электромобили Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва

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