Путин запустил движение по новому тоннелю Транссиба в Приамурье

Читайте нас в:

Торжественная церемония запуска поездов прошла 15 декабря в Москве в рамках IV Железнодорожного съезда. Новый тоннель в Амурской области позволит существенно увеличить пропускную способность перегона Транссиба Ковали - Ульручьи и повысит скорость движения на Восточном полигоне железных дорог.

«Пути в тоннеле смонтированы по технологии пониженной вибрации, при которой полушпалы, залитые в бетон, укладывают на тонкую прослойку полимерного материала», - отметили в пресс-службе.

Несмотря на сложные условия, специалистам удалось завершить строительство сооружения раньше срока, с опережением графика на девять месяцев. Тоннель имеет протяженность 926 метров, при его создании специалисты сделали проход через крепкие горные породы и два геологических разлома.

Ранее Путин анонсировал «десятилетие большой стройки» в России. Он пообещал, что в стране создадут сеть высокоскоростных железных магистралей.