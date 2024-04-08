Глава государства утвердил пакет поручений по итогам совещания 15 февраля 2024 года. Правительству при участии РЖД, Сбербанка и органов власти регионов предстоит обеспечить реализацию проекта. В период с 2024 по 2028 годы из федерального бюджета предоставят грант в размере 28,5 миллиарда рублей на выкуп земли под строительство транспортной инфраструктуры и субсидию для балансировки операционной модели на сумму не более 299,4 миллиарда.

«[Обеспечить] выделение в 2025 году из ФНБ средств для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации этого проекта, в размере не менее 300 миллиардов рублей по ставке не более 1% годовых с капитализацией процентов в первые 10 лет», - распорядился президент.

Схему ВСМ Москва - Санкт-Петербург согласовали в феврале, проект планировки будущего вокзала в столице утвердили осенью прошлого года. В маршрут включили 14 станций , в том числе Тверь и Великий Новгород. После запуска магистрали начнется строительство путей в Казань, Ростов-на-Дону, Минск, на Урал и побережье Черного моря.