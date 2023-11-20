Путин призвал повышать скорость и комфорт общественного транспорта

Путин поставил задачу по наращиванию возможностей транспортного комплекса России

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Четкая и надежная работа транспортного комплекса играет огромную роль для качества жизни россиян и укрепления экономики страны в целом, заявил президент Владимир Путин. Учитывая это, по словам главы государства, важно прилагать усилия для дальнейшего развития этой сферы.

Президент напомнил, что транспортный комплекс оказывает влияние и на рост промышленности, туризма, торгового оборота. Все это в конечном итоге помогает укреплять экономический потенциал России.

«Потому так важно наращивать его возможности, делать более эффективным и современным», - подчеркнул Путин, выступая по видеосвязи на мероприятии, приуроченном ко Дню работника транспорта.