Путин призвал использовать отечественные технологии при строительстве ВСМ
Президент России Владимир Путин призвал использовать отечественные технологии при строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом глава государства заявил на мероприятии по случаю открытия ВСМ в режиме видеосвязи. Стенограмма появилась на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин призвал использовать отечественные технологии при строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Об этом глава государства заявил на мероприятии по случаю открытия ВСМ в режиме видеосвязи. Стенограмма появилась на сайте Кремля.