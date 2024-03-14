Путин призвал использовать отечественные технологии при строительстве ВСМ

Работу аэропорта Пулково временно ограничили. Службы ввели план «Ковер», сообщил источник Telegram-канала «112».

Пулково временно не принимал и не выпускал самолеты. Что стало причиной введения плана «Ковер», канал не уточнил. Спустя время аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

Ограничения вводили с 08:29 до 08:59, подтвердил представитель Росавиации. За это время ни один самолет не ушел на запасной аэродром. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли меры для обеспечения безопасности перелетов.

Аналогичный режим вводили вечером 2 марта. Утром 13 марта в Киришском районе Ленинградской области сбили беспилотник. Его засекли при подлете к заводу КИНЕФ. Другой дрон самолетного типа ликвидировали в районе города Кириши 12 марта. Власти сообщили, что никто не пострадал.