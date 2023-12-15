Путин предупредил об угрозе для российской железнодорожной инфраструктуры

«Противник пытается, вы знаете об этом, дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона», - отметил глава государства.

Быть внимательными в этой ситуации - задача, прежде всего, правоохранительных органов, спецслужб и Росгвардии, уточнил Путин. Однако все, кто работает на Восточном полигоне, должны быть бдительными, подчеркнул президент.

Во время выступления на заседании Владимир Путин также сообщил, что предстоящее десятилетие станет для России временем большой стройки, в том числе в железнодорожной сфере. По словам президента, в перспективе железнодорожные магистрали протянутся до Донбасса.