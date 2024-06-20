«Перспективным видится взаимодействие по масштабному инфраструктурному проекту - морскому транспортному коридору Владивосток - Хошимин. В 2022 году открыта регулярная грузовая линия, по которой на еженедельной основе курсирует контейнеровоз», - сказал он.

В 2022 году транспортная группа Fesco запустила регулярную морскую линию Владивосток - Хайфон - Хошимин - Нинбо - Владивосток. Транзитное время в пути составляло от девяти до 12 дней.

Переговоры лидеров двух стран прошли в Ханое. Президенты подписали соглашения о сотрудничестве в сферах высшего образования, науки и экономики, меморандум о работе в налоговой сфере и утвердили план совместной работы таможен. Путин назвал укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом приоритетом России, а То Лам заявил о давней дружбе двух стран.

Одним из перспективных направлений сотрудничества с Вьетнамом могло бы стать развитие морского транспортного пути Владивосток - Хошимин. Президент России Владимир Путин заявил об этом во время визита в Ханой, сообщил ТАСС.