28 января 2025, 20:02

Путин потребовал завершить пересадку чиновников на отечественные машины

РИА «Новости»
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Процесс перевода чиновников с иномарок на отечественные машины необходимо довести до конца. Но окончательно сделать это пока не удалось, отметил в ходе общения с работниками АвтоВАЗа президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что одним из препятствий является сложность в определении российского автомобиля и считать ли отечественными машины, только собранные на заводах страны.

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», - привел слова Путина «Интерфакс».

Президент добавил, что вопрос с использованием отечественных машин уже практически удалось решить для государственных компаний. Путин отметил, что это одна из мер поддержки отечественного машиностроения.

В июле 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал заменить все машины в служебном автопарке на отечественные. Он пояснил, что в России есть марки Lada, Aurus и «Москвич», которые не уступают иномаркам. Кроме того, это станет дополнительной мерой поддержки отечественных производителей.

Россия Чиновники Машины Владимир Путин Заводы
28 января 2025, 19:16
МВД опровергло массовое аннулирование электронных ПТС для иномарок
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Сообщения о массовом аннулировании электронных паспортов транспортных средств (ПТС), ввезенных по параллельному импорту, из-за неуплаты утилизационного сбора опровергли в Госавтоинспекции МВД России. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что это две не связанных между собой процедуры.

В Госавтоинспекции напомнили, что все основания для прекращения регистрации машин прописаны в профильном федеральном законе. В этом списке аннулирования электронного паспорта транспортного средства нет.

Единственное, что грозит водителю, утратившему электронный ПТС, - проблема с постановкой машины на учет.

Вопросы по взысканию неуплаты утилизационного сбора решают сотрудники таможни, пропускающие иномарки в Россию, а также Федеральной службой судебных приставов, которые могут принудить должника к погашению выплаты.

Базовая ставка утилизационного сбора в 2025 году осталась прежней и составила 20 тысяч рублей. Изменения коснулись только повышающих коэффициентов , зависящих от возраста автомобиля и объема его двигателя.

К примеру, утильсбор за трехлетнюю иномарку с двигателем в один литр составит 180,2 тысячи рублей. Но если машина старше трех лет, сумма увеличится до 460 тысяч рублей. Самыми дорогими назвали гибриды, способные ездить на электрических двигателях и ДВС. Утильсбор за машину такого типа старше трех лет составит 1,174 миллиона рублей.

Законы МВД РФ Россия Иномарки Машины Водители
27 января 2025, 10:05
В ГД предложили не эвакуировать машины у водителей без документов на авто
РИА «Новости»
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В России предложили не эвакуировать автомобили, если у водителей не окажется с собой документов на транспорт. Такую инициативу предложил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, с документом ознакомился ТАСС.

Парламентарий напомнил, что сейчас отсутствие документов на машину считается основанием для изъятия автомобиля. В большинстве случаев, водители просто забывают их дома. Обычно такие происшествия решают быстро - шоферы просят домочадцев привезти забытые документы.

«Единственным случаем задержания транспортного средства, когда у водителя отсутствуют документы на транспортное средство, является случай, когда транспортное средство числится в угоне», - убежден Нилов.

В начале января медипространство взорвала новость о том, что водителей могут начать штрафовать за еду за рулем. Вскоре оказалось, что в Минтрансе отказались от идеи вводить новые поправки в ПДД из-за технических сложностей и возможного возмущения граждан.

Россия Машины Водители
24 января 2025, 05:59
Росавиация временно ограничила работу нескольких аэропортов страны
РИА «Новости»
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Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск рейсов нескольких аэропортах страны для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

По его словам, утром, 24 января, ввели временные ограничения ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова.

Он добавил, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее власти временно закрыли аэропорты Домодедово и Жуковский в связи атакой беспилотников. В 2:12 ограничения сняли.

Так, в городском округе Подольск системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, летящих в сторону Москвы. По словам очевидцев, был настолько мощный взрыв, что задрожали окна.

А чуть раньше атаку БПЛА, направлявшихся на Москву, отразили в Коломне и Раменском. По официальным данным обошлось без жертв и повреждений.

Беспилотники Пенза Казань Аэропорт Домодедово Работа Жуковский
22 января 2025, 08:14
Пассажиров предупредили о задержке поездов на Ленинградском направлении ОЖД
Global Look Press
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Пригородные поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) задерживаются. Об этом сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Составы опаздывают из-за технических неполадок.

«Максимальное время опоздания - не более одного часа», - уточнили в МТППК.

Сотрудники железной дороги принимают необходимые меры, чтобы сократить время задержки поездов. В МТППК принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства. Информацию о фактическом движении поездов можно увидеть в приложении РЖД, на сайте компании и по круглосуточному телефону поддержки клиентов: 8-800-775-00-00.

Вечером 21 января на Московской железной дороге произошел сбой. Движение поездов остановилось на Киевском направлении, на участке от Площади Трех Вокзалов до Марьиной Рощи.

Поезда

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