Путин поставил задачу по наращиванию возможностей транспортного комплекса России

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Президент напомнил, что транспортный комплекс оказывает влияние и на рост промышленности, туризма, торгового оборота. Все это в конечном итоге помогает укреплять экономический потенциал России.

«Потому так важно наращивать его возможности, делать более эффективным и современным», - подчеркнул Путин, выступая по видеосвязи на мероприятии, приуроченном ко Дню работника транспорта.