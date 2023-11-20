20 ноября 2023, 18:44

Путин поставил задачу по наращиванию возможностей транспортного комплекса России

РИА «Новости»
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Четкая и надежная работа транспортного комплекса играет огромную роль для качества жизни россиян и укрепления экономики страны в целом, заявил президент Владимир Путин. Учитывая это, по словам главы государства, важно прилагать усилия для дальнейшего развития этой сферы.

Президент напомнил, что транспортный комплекс оказывает влияние и на рост промышленности, туризма, торгового оборота. Все это в конечном итоге помогает укреплять экономический потенциал России.

«Потому так важно наращивать его возможности, делать более эффективным и современным», - подчеркнул Путин, выступая по видеосвязи на мероприятии, приуроченном ко Дню работника транспорта.

Россия Владимир Путин
20 ноября 2023, 18:56
Путин призвал повышать скорость и комфорт общественного транспорта
РИА «Новости»
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Необходимо повышать скорость и комфорт общественного транспорта, поскольку его популярность в России растет. На это указал президент Владимир Путин на мероприятии в честь передачи крупной партии общественного транспорта некоторым регионам.

Россия Владимир Путин
20 ноября 2023, 16:16
«АвтоВАЗ» назвал сроки выпуска электромобиля e-Largus
РИА «Новости»
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Серийное производство электромобилей e-Largus начнут во втором квартале 2024 года в Ижевске. Об этом сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в Совете Федерации. Его процитировал ТАСС.

«Второй квартал 2024 [года]. Старт производства электромобиля e-Largus на заводе в Ижевске», - указал Соколов.

В первой половине 2024 года на конвейере Ижевского завода перезапустят производства машин Largus с двигателем внутреннего сгорания.

Опытную партию электромобилей начнут собирать до конца года. Это произойдет примерно в середине декабря, уточнил Соколов. В рамках опытной партии выпустят 30 автомобилей.

«АвтоВАЗ» перенес производство машин из завода в Тольятти в Ижевск. Процесс перехода планируют завершить во втором квартале 2024 года. Такую меру приняли из-за загрузки первой линии в Тольятти, на которой компания собирается нарастить выпуск других моделей автомобилей.

В 2023 году «АвтоВАЗ» передал на отечественный рынок на 60% большем машин, чем в 2022 году. А россияне в 2,6 раза больше стали покупать новые автомобили.

Машины АвтоВАЗ
17 ноября 2023, 22:17
Человек упал на пути на станции метро «Театральная» в Москве
Фото: Mosmetro.ru
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Человек упал на рельсы на станции московского метрополитена «Театральная». Об этом сообщил источник «360».

Как рассказали в Telegram-канале Дептранса столицы, на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличили интервалы движения поездов из-за происшествия. Информации о пострадавших пока нет.

Похожий случай произошел 13 ноября. Пассажир на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро упал на рельсы. В связи с этим тоже увеличили интервалы движения составов. Также подобное происшествие случилось 10 ноября, на Замоскворецкой линии. Когда пассажира подняли на платформу, то движение поездов быстро восстановили.

Ранее в Москве эскалатор «зажевал» ногу посетителя в торговом центре. Как сообщил источник «360», происшествие случилось на Новом Арбате.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы
17 ноября 2023, 14:08
Новую платформу на станции МЦД-3 Митьково откроют в 2024 году
РИА «Новости»
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Строительство новой платформы на будущей станции МЦД-3 Митьково завершилось. Новую платформу откроют в 2024 году. Об этом сообщили в стройкомплексе со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

Она появится на соединительной ветви Казанского и Ленинградского радиальных направлений и будет иметь пешеходную связь с метро «Сокольники». Платформа - островного типа, что позволит поездам подъезжать к ней с двух сторон.

Доступ к платформе будет осуществляться через подземный переход. Там уже началась облицовка. Также на участке стартовал монтаж металлического каркаса наземной части вестибюля. В нем откроются кассы и зона турникетов.

Ее выложили гранитной плиткой. Чтобы защитить пассажиров от осадков, на платформе сделали навес V-образной конструкции.

Ранее Минтранс назвал количество автобусных маршрутов из Люберец до станций МЦД-3.

РЖД МЦД Москва 2023

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