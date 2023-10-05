Путин поручил заняться вопросом строительства Северо-Сибирской ж/д магистрали
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали по итогам совещания с правительством, прошедшего 16 августа 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Вопросом строительства ж/д магистрали займется кабмин совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и ОАО «Российские железные дороги». Доложить о результатах работы главе государства должны до 1 марта 2024 года.
Ответственными за выполнение задачи Путин назначил премьер-министра России Михаила Мишустина, губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, президента РАН Геннадия Красникова и гендиректора ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова.
Ранее глава РЖД сообщил, что следующее двадцатилетие станет временем высоких скоростей на железных дорогах. По словам Белозерова, к 2043 году в России построят большинство из запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей.