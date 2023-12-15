Путин пообещал укрепить железнодорожную отрасль в России

В этом году в Москве прошел капитальный ремонт девяти подземных пешеходных переходов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

«В этом году обновили девять таких сооружений, расположенных, в том числе, на Волоколамском и Ленинградском шоссе, проспекте Защитников Москвы и Севастопольском проспекте», - сообщил заммэра.

Ремонт проводили поэтапно, и во время их выполнения пешеходы частично могли пользоваться переходами. Рабочие заменили старую керамическую облицовку стен и лестниц на новую гранитную, отремонтировали напольное покрытие, ступеньки и площадки лестничных маршей. Кроме того, они провели ревизию и восстановление систем электрооборудования, водоотведения, отопления, вентиляции, освещения.

«Всего за 10 лет в Москве капитально отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов», - добавили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Более того, три подземных пешеходных перехода построят в районе Северное Бутово на юго-западе Москвы.