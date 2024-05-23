Путин подарил Aurus королю Бахрейна

«Да, конечно, [подарил] длинную версию автомобиля Aurus», - привел его слова ТАСС.

Ушаков отметил, что Путин также пригласил короля Бахрейна принять участие в саммите БРИКС в Казани.

В четверг Путин и Аль Халифа провели встречу в Малахитовом зале Большого Кремлевского дворца. По ее итогам стороны подписали несколько межгосударственных двухсторонних договоров.

Путин отмечал, что по линии МИД Россия и Бахрейн выстроили хорошие контакты. Он напомнил, что в следующем году стороны отметят 35 лет начала дипломатических отношений между государствами.

В ответ Аль Халифа отметил, что переизбрание Путина положительным образом повлияло на арабский мир , а также пригласил его на конференцию по Ближнему Востоку.