Путин подарил Aurus королю Бахрейна
Президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна «длинную версию» отечественного автомобиля Aurus. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Да, конечно, [подарил] длинную версию автомобиля Aurus», - привел его слова ТАСС.
Ушаков отметил, что Путин также пригласил короля Бахрейна принять участие в саммите БРИКС в Казани.
В четверг Путин и Аль Халифа провели встречу в Малахитовом зале Большого Кремлевского дворца. По ее итогам стороны подписали несколько межгосударственных двухсторонних договоров.
Путин отмечал, что по линии МИД Россия и Бахрейн выстроили хорошие контакты. Он напомнил, что в следующем году стороны отметят 35 лет начала дипломатических отношений между государствами.
В ответ Аль Халифа отметил, что переизбрание Путина положительным образом повлияло на арабский мир , а также пригласил его на конференцию по Ближнему Востоку.