Путин отметил важность БАМа для России

«БАМ во многом определяет логистику на весь 21 век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения Сибири, Дальнего Востока. <…> Прямо можно сказать, что разворот на восток стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали», - сказал он.

Глава государства назвал БАМ воплощением колоссального труда и мужества молодых людей со всего СССР. Также Путин пригласил «все страны к развитию транспортного коридора Север - Юг, который соединит Севморпуть с Персидским заливом».