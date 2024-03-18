Путин назвал альтернативу Крымскому мосту
Железную дорогу от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска восстановили. Об этом заявил президент России Владимир Путин на митинге-концерте в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией, сообщило РИА «Новости».
Скоро железнодорожные пути будут проходить через Донбасс и Новороссию до Севастополя. Дорогу проложат в Крым через новые регионы, и она станет альтернативой Крымскому мосту.
«Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь. И это будет еще одна альтернативная дорога вместо Крымского моста», - заявил глава государства.