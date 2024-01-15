Путепровод через пути МЦД-1 в Москве достроят летом

По его словам, завершение строительства запланировали на август. Появление путепровода упростит подъезд к станции МЦД «Бескудниково» и уменьшит трафик на близлежащих дорогах.

Кроме того, он облегчит и ускорит доступ к МКАД, Череповецкой улице и Северо-Западной хорде. В общей сложности новая дорога сократит время в пути на 30–40 минут, избавив от необходимости проезжать около девяти километров.

Собянин добавил, что в течение последних лет в столице реконструировали или построили заново 22 автомобильных путепровода через железнодорожные пути. В ближайшие четыре года в городе возведут еще 16 подобных объектов.

В конце декабря в Москве запустили движение по Дмитровскому путепроводу в сторону центра. Для водителей уже открыли три полосы.