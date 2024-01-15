15 января 2024, 15:12

Путепровод через пути МЦД-1 в Москве достроят летом

РИА «Новости»
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Летом 2024 года в Москве завершат строительство путепровода через железнодорожные пути МЦД-1 в районе станции «Бескудниково». Конструкция соединит Северный и Северо-Восточный административные округа столицы. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

По его словам, завершение строительства запланировали на август. Появление путепровода упростит подъезд к станции МЦД «Бескудниково» и уменьшит трафик на близлежащих дорогах.

Кроме того, он облегчит и ускорит доступ к МКАД, Череповецкой улице и Северо-Западной хорде. В общей сложности новая дорога сократит время в пути на 30–40 минут, избавив от необходимости проезжать около девяти километров.

Собянин добавил, что в течение последних лет в столице реконструировали или построили заново 22 автомобильных путепровода через железнодорожные пути. В ближайшие четыре года в городе возведут еще 16 подобных объектов.

В конце декабря в Москве запустили движение по Дмитровскому путепроводу в сторону центра. Для водителей уже открыли три полосы.

МЦД Сергей Собянин Москва
13 января 2024, 17:59
Только один КПП оставили на границе России и Белоруссии для грузовиков из ЕАЭС
Unsplash
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Фуры под управлением граждан Армении, Казахстана и Киргизии, смогут пересечь границу России и Белоруссии только в одном контрольно-пропускном пункте — он находится на участке Езерище — Лобок. Об этом сообщил белорусский таможенный комитет со ссылкой на погранслужбу ФСБ.

Фуры под управлением граждан Армении, Казахстана и Киргизии, смогут пересечь границу России и Белоруссии только в одном контрольно-пропускном пункте - он находится на участке Езерище - Лобок. Об этом сообщил белорусский таможенный комитет со ссылкой на погранслужбу ФСБ.

Новое правило стало действовать 12 января.

В таможенном комитете Белоруссии напомнили, что законодательство ЕАЭС позволяет совершать операции по продлению срока таможенного транзита товаров, изменению места их доставки, а также получению разрешения на проведение грузовых операций и перецепки.

В конце 2023 года польские фермеры устроили блокаду КПП на границе с Украиной. Ситуация с одним из таких пунктов разрешилась в декабре.

Белоруссия Грузовики Торговля Россия
13 января 2024, 08:18
Движение авто по Крымскому мосту возобновили
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Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили спустя 13 минут после ведения ограничений. Об этом сообщили в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - было указано в сообщении.

Водителей и пассажиров попросили не беспокоиться и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя 13 минут движение транспорта возобновили.

Причина временного закрытия переправы пока неизвестна. При этом еще за час до ограничения в инфоцентре сообщали, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Ранее мост перекрывали 6 января. Сотрудники транспортной безопасности призывали владельцев авто слушать объявления и следовать указаниям. Накануне до закрытия в Севастополе работала воздушная тревога , в тот день российская система ПВО уничтожила пять дронов ВСУ над Черным морем.

Крымский мост Севастополь Водители
12 января 2024, 16:41
Путину рассказали о новых пассажирских вагонах с увеличенными полками и проходами
РИА «Новости»
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В России появятся новые железнодорожные пассажирские вагоны габарита Т с удлиненными полками и расширенными проходами. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на встрече с президентом Владимиром Путиным, стенограмму беседы опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам Белозерова, новый вид пассажирских вагонов будет шире предыдущего на 30 сантиметров. Благодаря этому длина полки увеличится с 1,83 метра до двух.

Глава РЖД отметил, что традиционная проблема в поездах - сложности с прохождением по вагону. В новом типе проход расширят на пять сантиметров.

«Появится дополнительное персональное пространство», - обратил внимание Белозеров.

Путин спросил, когда появятся новые вагоны. Глава РЖД ответил, что ждать вариант габарита Т нужно до декабря. Белозеров пояснил, что в конце 2024 года вагон пройдет сертификацию и встанет в строй.

Президент России ранее назвал увеличение скорости перевозок генеральной задачей РЖД. По словам главы государства, сначала нужно решить этот вопрос в европейской части страны, а затем двигаться на Урал.

РЖД Россия Поезда Владимир Путин
12 января 2024, 13:47
Инвестор построит новые дороги в московском Лефортово
РИА «Новости»
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В районе Золоторожского вала в Москве во время строительства нового жилого комплекса появятся новые дороги. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«В рамках проекта планируется построить внутренние проезды с выездом на шоссе Энтузиастов» - отметил заммэра.

Инвестор, компания «Донстрой», проложит дорожную сеть на участке по адресу Золоторожский вал, владение 11 на юго-востоке Москвы. Он получит 0,3 гектара земли в аренду на пять лет для создания необходимой дорожной инфраструктуры нового жилого комплекса. Сейчас на участке нет объектов капитального строительства.

Новая дорога соединит жилой комплекс с шоссе Энтузиастов, что повысит доступность района для жителей и улучшит транспортную ситуацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах строительства дорог в 2024 году.

Строительство Дороги Андрей Бочкарев Москва

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