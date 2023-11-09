Пряниками за качество наградили дептранс и метрополитен Москвы

Метрополитен Москвы и столичный департамент транспорта и дорожной инфраструктуры получили награды за безопасность, развитие и внедрение инновационных технологий и заботу о пассажирах. Им вручили пряники весом в один килограмм каждый на форуме «Всемирный день качества - 2023», сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Эксперты Роскачества отметили работу департамента транспорта Москвы и Московского метрополитена. По поручению Сергея Собянина мы внимательно следим за качеством услуг, которые получают наши пассажиры», - подчеркнул он.

Ликсутов добавил, что развитие транспорта в столице напрямую связано с инициативами жителей. Они регулярно выступают с предложениями и пожеланиями.

Например, жители Москвы и области сэкономили свыше 85 миллионов рублей на поездках в городском транспорте, сообщила пресс-служба платежной системы «Мир». Перемещаться по столице с выгодой можно благодаря предложению, которое действует в метро, на МЦК и МЦД, а также в электробусах, автобусах, трамваях и на регулярном речном транспорте.