Проверку начали после остановки движения поездов в Петербурге из-за обрушения моста

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«Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте проводится проверка», - заявили в ведомстве.

Информация об обрушении железнодорожного моста на участнике около станции Ланская в Петербурге поступила вечером 25 сентября. Обломки конструкции упали на железнодорожные пути и задели провода.

В результате случившегося никто не пострадал. Пресс-служба Октябрьской железной дороги уточнила, что ЧП произошло на участке Ланская - Лахта в 20:45. Из-за этого случился сбой в движении поезда, который следовал из Петербурга в Белоостров.

Задержка составила около часа, движение составов восстановили. Об этом сообщил телеканал «Царьград».