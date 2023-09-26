Проверку начали после остановки движения поездов в Петербурге из-за обрушения моста
Следователи выясняют причины и обстоятельства обрушения моста над железной дорогой в Петербурге. В результате случившегося движение на некоторое время пришлось прекратить. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России в своем Telegram-канале.
«Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте проводится проверка», - заявили в ведомстве.
Информация об обрушении железнодорожного моста на участнике около станции Ланская в Петербурге поступила вечером 25 сентября. Обломки конструкции упали на железнодорожные пути и задели провода.
В результате случившегося никто не пострадал. Пресс-служба Октябрьской железной дороги уточнила, что ЧП произошло на участке Ланская - Лахта в 20:45. Из-за этого случился сбой в движении поезда, который следовал из Петербурга в Белоостров.
Задержка составила около часа, движение составов восстановили. Об этом сообщил телеканал «Царьград».