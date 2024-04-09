Просьбу России к Казахстану о резервах и поставках бензина опровергли в Минэнерго

Так в ведомстве отреагировали на сообщение агентства Reuters, чьи источники заявили о просьбе России к Казахстану о поставках 100 тысячах литров бензина после атак украинских дронов на топливные предприятия.

В Минэнерго подчеркнули, что российские топливные компании сами поставляют бензин в соседнюю республику, так как действующий запрет на экспорт не касается торговли в страны Евразийского экономического союза по межправительственным соглашениям «Поставки автомобильного бензина из Казахстана в Россию не предусмотрены. При этом сохраняется возможность поставок автомобильного бензина из России в Казахстан до 285 тысяч тонн в год», - заметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что внутренних запасов топлива достаточно для полного покрытия спроса. При накоплении учли повышение спроса на бензин в весенне-летний период.

Временный запрет на экспорт бензина из России вступил в силу с 1 марта и продлится до начала осени. Эмбарго не распространили на дизельное топливо, но с конца февраля обязательный объем продажи на бирже увеличили до 16% от общего объема выработки.