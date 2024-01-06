Прокуратура назвала предварительную причину задержки поездов в Ярославской области

«По предварительным данным, 5 января 2024 года из-за технической неисправности локомотива грузового поезда на станции Сильницы произошла задержка пассажирских поездов, следующих из Абакана, Воркуты и Ярославля в Москву. В настоящее время движение поездов восстановлено», - уточнило ведомство.

В ходе проверки представители прокуратуры оценят действия должностных лиц железной дороги и выяснят все обстоятельства, а при наличии оснований - примут меры.

Ранее пресс-служба Северной железной дороги сообщила, что пассажирские поезда задержались в Ярославской области более чем на два часа из-за технических причин.

Речь шла о составах № 375 Воркута - Москва (задержка составила два часа 47 минут), № 67 Абакан - Москва (задержка - два часа три минуты) и № 103 Ярославль - Москва (задержался на два часа шесть минут). Представители железной дороги уже извинились перед пассажирами за причиненные им неудобства.