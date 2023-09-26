Производство Lada на заводе «Сарыаркаавтопром» в Казахстане перезапустят

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«Рассчитываем, если нормативные акты, которые необходимы для этого, будут приняты достаточно оперативно, то в следующем году это производство возобновим», - сказал он.

Представители «АвтоВАЗа» встретились с партнерами и властями Казахстана в преддверии форума «Иннопром» в Астане, подтвердили намерения возобновить производство Lada на заводе «Сарыаркаавтопром» группы Allur и заручились поддержкой в вопросе изменения нормативно-правовой базы для возобновления сотрудничества.

Максим Соколов назвал республику одним из перспективных экспортных направлений. По его словам, объемы производства машин определят исходя из ситуации на рынке и темпов восстановления производства.

В июне глава «АвтоВАЗа» заявлял, что линии сборки машин в Казахстане и Узбекистане уже готовы к запуску. Компания планировала увеличить экспорт 2023 года до 10-15 тысяч авто.

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