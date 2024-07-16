16 июля 2024, 16:59

Производство Lada Aura решили запустить осенью

РИА «Новости»
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«АвтоВАЗ» планирует запустить производство Lada Aura в сентябре и собрать до конца года около 3000 автомобилей, в том числе упрощенной комплектации. Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель компании Сергей Ильинский.

«Темп выпуска Lada Aura в 2025 году составит 2,5 автомобиля в час», - отметил он.

Ильинский добавил, что завод готов вдвое нарастить объемы производства в случае изменений в законодательстве о госзакупках.

Президент России Владимир Путин 16 июля приехал на торжественную церемонию открытия Северного обхода Твери на таком автомобиле. Глава государства высоко оценил машину.

Авто создали на платформе Lada Vesta и представили на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году.

Ранее автоэксперт Петр Баканов рассказал , что Lada Aura отлично подошла бы для работы в такси.

Россия Машины Владимир Путин Заводы Lada АвтоВАЗ
16 июля 2024, 17:44
Ставку утильсбора на автомобили могут поднять в России уже в октябре
РИА «Новости»
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Ставка утилизационного сбора на легковые автомобили в России может вырасти на на 70-80%. Проект постановления правительства о ее увеличении появился напортале проектов нормативных актов. В случае принятия документ вступит в силу с 1 октября этого года.

Ставка утилизационного сбора на легковые автомобили в России может вырасти на на 70-80%.

Проект постановления правительства о ее увеличении появился напортале проектов нормативных актов. В случае принятия документ вступит в силу с 1 октября этого года.

Из текста постановления следует, что для ввозимых нелокализованных в России автомобилей с двигателями от одного до двух литров ставка утилизационного сбора может увеличиться с нынешних 300 600 рублей до 556 тысяч рублей.

Для машин с объемом двигателя от двух до трех литров ставка сбора поднимется до 1 563 000 рублей, а с объемом до 3,5 литра достигнет 1 794 600 рублей. Ставка для машин с объемом двигателя от 3,5 литра и более составит 2 284 750 рублей.

Ранее глава управления маркетинга и продаж китайского бренда VGV Максим Железняк заявлял, что повышение утилизационного сбора в очередной раз поднимет цены на автомобили.

Налоги Россия Машины
16 июля 2024, 13:42
Время в пути между Москвой и Петербургом сократится на час
РИА «Новости»
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Путь между Москвой и Петербургом с открытием нового обхода Твери сократится почти на час. Об этом сообщил на церемонии президент Владимир Путин, его слова привела пресс-служба Кремля.

Глава государства сообщил, что успел поговорить с инженером Василием Васильевым, участвовавшим в строительстве трассы.

«У меня где-то в справках было, что на 30 минут будет быстрее дорога между Москвой и Петербургом, но он говорит, на час где-то, на 50 минут. Это уже заметно», - подчеркнул президент.

Также Путин отметил, что новая дорога позволит сократить путь до Валдая и его окрестностей, а также до Торжка с его уникальными памятниками истории и культуры.

Ранее стало известно, что президент сам приехал на открытие участка трассы за рулем автомобиля Lada Aura, который ему понравился.

Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики.

Санкт-Петербург Дороги Владимир Путин Москва
16 июля 2024, 12:37
Трассу М-12 продлят до Тюмени в 2025 году
РИА «Новости»
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Трассу М-12 в следующем году продлят от Екатеринбурга до Тюмени, а впоследствии — и в Западную Сибирь. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы идем от Екатеринбурга до Тюмени, это где-то 2025 год. Дальше от Тюмени идем до Омска», - заявил он.

Кроме того, по словам вице-премьера, планируется построить обходы обоих городов.

Трасса М-12, также известная как «Восток», связывает Москву, Казань и Екатеринбург. В перспективе она станет частью скоростного транспортного маршрута «Россия» между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Трасса платная; до столицы Татарстана, как сообщалось в прошлом году, можно доехать почти за 4500 рублей.

Владимир Путин 16 июля также открыл движение по новому участку трассы М-11.

Трассу М-12 в следующем году продлят от Екатеринбурга до Тюмени, а впоследствии - и в Западную Сибирь. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Дороги
15 июля 2024, 21:46
В России введут индексацию утильсбора на машины до 2030 года
Freepik
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Российские власти предложили ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику в стране до 2030 года, разово повысив его на 70-85% в 2024 году, а затем ежегодно на 10-20%. Об этом сообщили на сайте Минпромторга РФ.

«Поэтапная индексация утилизационного сбора может коснуться легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники», - говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что изменения в части импорта не затронут физические лица, которые смогут самостоятельно ввозить в страну автомобили с объемом двигателей до трех литров для личного пользования, соблюдая при этом установленные правила оплаты таможенных пошлин и налогов.

«Министерство продолжает реализацию комплекса мер господдержки, за счет которого предполагаемая индексация не окажет влияния на стоимость отечественной автомобильной и специализированной техники», - отметили в министерстве.

Проект постановления правительства уже подготовили и направили на процедуру общественного обсуждения. В ближайшее время документ опубликуют на портале regulation.gov.ru.

Ранее руководитель управления продаж и маркетинга китайского бренда VGV Максим Железняк оценил предложение Госдумы повысить утильсбор на колесную технику, отметив, что в результате реализации такой инициативы стоимость иномарок может увеличиться на 300 тысяч рублей.

Налоги Россия Минпромторг РФ Машины

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