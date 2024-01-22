22 января 2024, 23:27

Производители автомобилей отказались от повышения цен — СМИ

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Производители не повысили стоимость автомобилей в России, потому что на рынке накопился большой запас нераспроданных машин. Об этом сообщил сайт 74.ru.

«Запасы нереализованных автомобилей в России у некоторых марок достигли двухмесячного уровня продаж, поэтому производители отказались от январского повышения цен, а дилеры все охотнее демпингуют», - сказано в материале.

По данным издания, около трети ввезенных в прошлом году китайских автомобилей остались на складах. Подобная ситуация и у «АвтоВАЗа». Как отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая, из-за этого дилеры готовы пойти на уступки и не «морозят» деньги в металле.

Ранее автоэксперты спрогнозировали, что в 2024 году на российском рынке будет реализовано 1,25 миллиона новых легковых автомобилей. Это связано с тем, что дилеры готовы предоставлять ценовые скидки на фоне обострения конкуренции.

Россия Машины Водители Деньги АвтоВАЗ
22 января 2024, 21:41
Девять рейсов улетели на запасные аэродромы из-за сильного ветра в Петербурге
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Девять рейсов направили на запасные аэродромы из-за сильного бокового ветра в Санкт-Петербурге. Об этом РИА «Новости» сообщила администрация аэропорта Пулково.

«Сложные погодные условия прогнозируются в городе до 06:00. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов», - сообщило агентство.

Днем ранее в Пулково задержали несколько рейсов. Рейс из Москвы долгое время кружил над Ладожским озером, с опозданием приземлился самолет авиакомпании Air Algerie.

Ранее 20 января в аэропорту Пулково произошло ЧП. При заходе на посадку в Санкт-Петербурге в самолет авиакомпании «Ямал» врезалась птица. Экипаж благополучно посадил воздушное судно на взлетно-посадочную полосу в аэропорту назначения.

Санкт-Петербург Самолеты Погода Авиакомпании
22 января 2024, 11:33
Москвичам предложили оставлять пожелания о температуре в вагонах метро
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В московской подземке запустили пилотный проект о регулировании температуры в вагонах поездов по просьбам пассажиров. Нововведение затронуло Серпуховско-Тимирязевскую линию метро, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«При настройке температуры в вагонах мы строго ориентируемся на санитарно-эпидемиологические требования. У кондиционеров два режима работы - летний и зимний», - уточнил глава ведомства Максим Ликсутов.

Он отметил, что на «серой» ветке метро разместили более 700 стикеров с QR-кодом, ведущим на электронную форму обратной связи. Наклейки подскажут не только номер вагона, но и место в салоне с лучшей циркуляцией. Если в составе не очень комфортная температура, необходимо навести камеру смартфона на QR-код, перейти в форму, указать номер линии, дату, время поездки и оставить пожелание. Специалисты метро обработают заявку.

Глава дептранса добавил, что в случае удачного завершения эксперимента такие коды разместят и в других поездах, а потом и во всем городском транспорте.

Ранее в связи с обновлением экспозиции в поезде «Акварель» в Москве выпустили новую тематическую карту «Тройка». На нее нанесли картину художника-акварелиста Сергея Андрияки «Калина на снегу».

Метро Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
21 января 2024, 19:18
Очередь из 500 автомобилей образовалась перед Крымским мостом
РИА «Новости»
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Вечером в воскресенье, 21 января, на Крымском мосту скопилась очередь из 500 автомобилей, которые ожидают проезда по переправе. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

Со стороны Тамани стоят 300 машин, время ожидания проезда составляет около часа. В очереди со стороны Керчи 180 автомобилей. Водителям, ожидающим на полуострове, также придется подождать около часа.

К 19:00 все автомобили со стороны Крыма проехали по мосту. Со стороны Тамани осталось 130 машин.

Днем украинские военные атаковали полуострова тремя авиационными ракетами. Средства ПВО ликвидировали все воздушные цели.

Во время удара ВСУ по Крыму в небе над черноморским побережьем курсировал самолет ВМС США. Воздушное судно прибыло в регион с военной базы на Сицилии.

Крымский мост Машины
21 января 2024, 17:12
Снегопад задержал 10 поездов и электричек в Татарстане
РИА «Новости»
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Обрушившийся на регионы Приволжского федерального округа снегопад привел к сбою в движении пассажирских поездов дальнего следования и пригородных электричек. Соблюдение прав пассажиров взяла под свой контроль Приволжская транспортная прокуратура.

В ведомстве заявили, что в Татарстане задержались 10 поездов. Проводники сохранили в вагонах комфортный температурный режим. В составах, которые отстали от графика на четыре часа и более, пассажирам предоставили дополнительное питание.

В пресс-службе подчеркнули, что прокуратуры Нижегородской и Кировской областей, а также Удмуртии следят за ситуацией. Работники Горьковской магистрали начали работу по очистке от снега рельсов, проводов и других частей железнодорожной инфраструктуры.

В первой половине января Уральская транспортная прокуратура начала проверку задержки и отсутствия отопления в поезде Челябинск - Екатеринбург. Пассажиры заявили, что из-за неисправной системы отопления температура в вагонах опустилась до -2 градусов. Кроме того, отправление поезда задержали на 40 минут, что привело к увеличению времени поездки в холодных вагонах.

Татарстан Поезда Снегопад

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