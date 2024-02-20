Проект о запрете продажи транспорта без согласия супругов внесли в Госдуму

Госавтоинспекция Москвы с 22 по 25 февраля проведет рейды, направленные на выявление нетрезвых водителей за рулем. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного ведомства.

«Столичная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих», - добавили в ведомстве.

Инспекторы также призвал всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать ПДД.

Более 100 ДТП произошло в Москве за неделю. При этом количество аварий на дорогах столицы за 10 лет снизилось почти на треть. За это время стало на 65% меньше погибших и на 30% - пострадавших, а общее число происшествий стало меньше на 28%.

За первый месяц зимы число дорожных аварий также снизилось на 16,8%.